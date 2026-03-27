Σφίγγει ο κλοιός γύρω από τα ντίζελ – Τι αλλάζει στα ΚΤΕΟ

Μεγάλες είναι οι αλλαγές στη διαδικασία ελέγχου των πετρελαιοκίνητων αυτοκινήτων στα ΚΤΕΟ, καθώς με τη νέα νομοθετική ρύθμιση η μέτρηση δεν θα περιορίζεται στη θολερότητα των καυσαερίων.

Αυστηρότεροι γίνονται οι έλεγχοι στα ΚΤΕΟ για τα ντίζελ οχήματα μετά την υπερψήφιση του νομοσχεδίου του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου μεταφορών.

Με στόχο την απομάκρυνση από τους δρόμους των πειραγμένων πετρελαιοκίνητων αυτοκινήτων (δίχως φίλτρο συγκράτησης μικροσωματιδίων – DPF) όπως και των κακοσυντηρημένων ΙΧ τα οποία αποτελούν ωρολογιακές βόμβες, θεσπίζεται η διενέργεια ελέγχου μικροσωματιδίων, που θα πλαισιώνει τη μέτρηση του συντελεστή θολερότητας «Κ» των εκπεμπόμενων καυσαερίων.

Σημειώνεται ότι τα μικροσωματίδια αποτελούν έναν από τους πιο επικίνδυνους ατμοσφαιρικούς ρύπους, με σοβαρές συνέπειες για τον ανθρώπινο οργανισμό. Οι έλεγχοι θα γίνονται σε:

Πετρελαιοκίνητα οχήματα (diesel) κατηγορίας Euro 5, Euro 6 ή νεότερα, με ημερομηνία πρώτης ταξινόμησης μετά την 1 Ιανουαρίου 2013, και

Πετρελαιοκίνητα οχήματα (diesel) κατηγορίας Euro VI ή νεότερα, με ημερομηνία πρώτης ταξινόμησης μετά την 1 Ιανουαρίου 2014.

Ανώτατο επιτρεπόμενο όριο θα είναι το ένα εκατομμύριο (1.000.000) μικροσωματίδια ανά κυβικό εκατοστό (cm3) και οι έλεγχοι θα διενεργούνται:

Kατά τον περιοδικό τεχνικό έλεγχο που διενεργείται από δημόσια και ιδιωτικά ΚΤΕΟ,

Κατά τον έλεγχο που διενεργείται για την έκδοση Κάρτας Ελέγχου Καυσαερίων

Κατά κατά τον οδικό έλεγχο από τις κινητές μονάδες ελέγχου πεδίου του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και τα Μικτά Κλιμάκια Ελέγχου.

Όπως είχε αναφέρει πρόσφατα στους 4Τροχούς ο Πρόεδρος του Πανελληνίου Συνδέσμου Ιδιωτικών ΚΤΕΟ, Κωνσταντίνος Βήκας, η θέσπιση του συγκεκριμένου ελέγχου αποτελεί μια ιδιαίτερα θετική εξέλιξη που συνδράμει στην προστασία της ανθρώπινης υγείας. Για τη διενέργεια, βέβαια, ελέγχου καυσαερίων απαιτείται ειδικός εξοπλισμός, που συνιστά μια υψηλού κόστους επένδυση για τα ΚΤΕΟ.

Σημαντική αλλαγή συνιστά και η έκδοση Κάρτας Καυσαερίων αποκλειστικά στα ΚΤΕΟ, με τα συνεργεία αυτοκινήτων να εξαιρούνται πλέον από τη σχετική διαδικασία.

Σύμφωνα με τον κ. Βήκα, πρόκειται για μια σωστή ενέργεια, καθώς «δημιουργείται ένα data room χιλιομέτρων από το 1ο έτος κυκλοφορίας, λύνοντας προβλήματα που αφορούν πειραγμένα οδόμετρα στην αγορά των εγχώριων μεταχειρισμένων ΙΧ, την ίδια ώρα που ενισχύεται η αποτελεσματικότητα των διασταυρωτικών ελέγχων».