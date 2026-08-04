Σημαντικές παρεμβάσεις στο οδικό δίκτυο της Δημοτικής Ενότητας Ιωαννίνων

Το έργο περιλαμβάνει τόσο τη διάνοιξη και κατασκευή νέων οδικών τμημάτων όσο και τη συντήρηση και βελτίωση υφιστάμενων δρόμων.

Ένα σημαντικό έργο για τη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών και την αναβάθμιση των υποδομών του Δήμου Ιωαννιτών περνά στη φάση της υλοποίησης, καθώς ο Δήμαρχος Ιωαννίνων, Θωμάς Μπέγκας, υπέγραψε τη σύμβαση με τον ανάδοχο για την εκτέλεση εργασιών παρεμβάσεων στο οδικό δίκτυο της Δημοτικής Ενότητας Ιωαννίνων, συνολικού προϋπολογισμού 696.000 ευρώ.

Το έργο περιλαμβάνει τόσο τη διάνοιξη και κατασκευή νέων οδικών τμημάτων όσο και τη συντήρηση και βελτίωση υφιστάμενων δρόμων, με στόχο την αναβάθμιση του αστικού περιβάλλοντος, τη βελτίωση της προσβασιμότητας και την ασφαλέστερη κυκλοφορία πεζών και οχημάτων.

Οι παρεμβάσεις αφορούν:

την κατασκευή τμήματος των οδών Ρόζας Ιμβριώτη και Μελιγγών στη Βρυσούλα,

τη βελτίωση και συντήρηση τμήματος της οδού Διογένη στη Βρυσούλα,

την κατασκευή και συντήρηση τμήματος της οδού Δημητρίου Γλάρου στη Βρυσούλα,

εργασίες συντήρησης τμήματος της οδού Κύπρου,

εργασίες συντήρησης τμήματος της οδού Τσιάρα – Φίλιου – Τάτση στους Αμπελόκηπους,

εργασίες συντήρησης τμήματος της οδού Πατριάρχη Αθηναγόρα,

εργασίες συντήρησης τμήματος της οδού Λευκάδος στην περιοχή των Σεισμοπλήκτων.

Οι εργασίες που θα εκτελεστούν περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, εκσκαφές, απόξεση ασφαλτικού, κατασκευή εξυγιαντικών επιχωμάτων, κατασκευή κρασπεδορείθρων και πεζοδρομίων, τοιχίων αντιστήριξης όπου απαιτείται, νέες στρώσεις υπόβασης και βάσης οδοστρωσίας, ασφαλτικές στρώσεις κυκλοφορίας, επεκτάσεις του δικτύου αποχέτευσης ομβρίων, καθώς και τις απαραίτητες υψομετρικές προσαρμογές φρεατίων και λοιπών δικτύων.

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