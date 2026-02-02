Σήραγγα Κλεισούρας: Πάει πίσω το έργο που αλλάζει τη Δυτική Μακεδονία (+video)

Νέες καθυστερήσεις μεταθέτουν για το 2027 την παράδοση του έργου.

Το 2027 αναμένεται να ολοκληρωθεί η Σήραγγα Κλεισούρας, σύμφωνα με τα όσα ανέφερε πριν από λίγες ημέρες ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας, Γιώργος Αμανατίδης, κατά την παρουσία του στο Δημοτικό Συμβούλιο της Καστοριάς.

Το έργο αφορά στην κατασκευή της επαρχιακής Οδού Καστοριάς – Πτολεμαΐδας στο τμήμα από ρέμα Κώτουρη έως όρια Νομού Κοζάνης, συμπεριλαμβανομένης και της σήραγγας Κλεισούρας, μήκους 1.365 μ.

Πρόκειται για οδικό τμήμα συνολικού μήκους 10,40 χλμ, με συνολικό πλάτος οδοστρώματος 8,0 μ., με μια λωρίδα κυκλοφορίας πλάτους 3,75 μ. ανά κατεύθυνση και επιπλέον λωρίδα καθοδήγησης πλάτους 0,25 μ.

Σύμφωνα με τον περιφερειάρχη, στόχος ήταν το έργο να ολοκληρωθεί στο τέλος του τρέχοντος έτους, αλλά κάποιες νέες καθυστερήσεις στις εργασίες εκτροχιάζουν το χρονοδιάγραμμα, μεταθέτοντας την παράδοση για το 2027. Επιπλέον, σύμφωνα με τον κ. Αμανατίδη, ο προϋπολογισμός του έργου έχει φτάσει τα 90 εκ. ευρώ από τα 49 εκ. που ήταν η αρχική σύμβαση, η οποία υπεγράφη στις 24 Οκτωβρίου 2022, ενώ όσο δεν σημειώνεται πρόοδος στην κατασκευή, τόσο θα αυξάνεται το ποσό.

Το αρχικό χρονοδιάγραμμα προέβλεπε παράδοση στα τέλη του 2025, αλλά το 2024, μια «κοιλιά» στις χρηματοδοτήσεις του ΕΣΠΑ «πάγωσε» τις εργασίες για περίπου 3 μήνες.

Το έργο «Κατασκευή Επαρχιακής Οδού Καστοριάς – Πτολεμαΐδας, Τμήμα ρέμα Κώτουρη – όρια Νομού Κοζάνης, με σήραγγα στην Κλεισούρα», αποτελεί όραμα για όλη τη Δυτική Μακεδονία και διαχρονικό αίτημα των πολιτών της Καστοριάς, της Εορδαίας και του Αμυνταίου.

Αυτό διότι η υλοποίησή του, όχι μόνο θα ενώσει τις τρεις περιοχές, αλλά θα αποτελέσει εφαλτήριο περιφερειακής ανάπτυξης, στο εμπόριο, στις μεταφορές, στον τουρισμό, μειώνοντας τις αποστάσεις και ενισχύοντας την οδική ασφάλεια.

Στο βίντεο που ακολουθεί παρουσιάζονται πλάνα που προσφέρουν εικόνα από την πρόοδο κατασκευής του έργου.