Skoda: Έως 10 χρόνια εγγύηση σε όλα τα μοντέλα της στην Ελλάδα

Το νέο πρόγραμμα εγγύησης Skoda ZEN, προσφέρει κάλυψη έως 10 έτη ή 150.000 χλμ. και αφορά όλα τα μοντέλα της μάρκας στην Ελλάδα.

Όπως αναφέρει η μάρκα, το Skoda ZEN λειτουργεί ως μια πρόσθετη υπηρεσία υποστήριξης και φροντίδας, που παρατείνει την αίσθηση ασφάλειας και σιγουριάς για τον οδηγό, διατηρώντας το όχημα υπό την επίβλεψη του επίσημου δικτύου της Skoda για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Η ισχύς της κάλυψης ξεκινά μετά τη λήξη της εργοστασιακής εγγύησης και οποιασδήποτε επιπλέον επέκτασής της, σύμφωνα πάντα με τους όρους του προγράμματος. Βασική προϋπόθεση είναι η τακτική συντήρηση του αυτοκινήτου, όπως προβλέπει ο κατασκευαστής, αποκλειστικά στο Εξουσιοδοτημένο Δίκτυο Skoda.

Πώς λειτουργεί το πρόγραμμα ZEN

Με κάθε προγραμματισμένο service στο Εξουσιοδοτημένο Δίκτυο Skoda, η κάλυψη ανανεώνεται αυτόματα για δύο έτη ή 30.000 χλμ., έως τη συμπλήρωση των 10 ετών ή των 150.000 χλμ. από την ημερομηνία 1ης άδειας, όποιο από τα δύο όρια συμπληρωθεί πρώτο.

Έτσι, ο πελάτης απολαμβάνει συνεχή προστασία, ενώ το αυτοκίνητό του διατηρείται σε άμεση σύνδεση με την τεχνογνωσία, τις διαδικασίες και τα πρότυπα ποιότητας της Skoda.

Με το Skoda ZEN, η φροντίδα του αυτοκινήτου παραμένει σε υψηλό επίπεδο, υποστηρίζοντας τη συνεχή και αξιόπιστη λειτουργία σημαντικών μηχανικών, ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συστημάτων του οχήματος. Η συντήρηση στο Εξουσιοδοτημένο Δίκτυο Skoda διασφαλίζει ότι κάθε αυτοκίνητο παρακολουθείται από εξειδικευμένους τεχνικούς, με διαδικασίες και ανταλλακτικά που ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές του κατασκευαστή.