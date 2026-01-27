Skoda Fabia: Με χαμηλή τιμή και νέα πλούσια έκδοση για ακόμα υψηλότερες πτήσεις

Με κορυφαία σχέση τιμής/αξίας, νέα έκδοση με πλούσιο εξοπλισμό και συνοδοιπόρο τον Μίλτο Τεντόγλου, το Skoda Fabia δείχνει έτοιμο να καταγράψει ακόμα υψηλότερες εμπορικές πτήσεις και να πρωταγωνιστήσει στο B-Segment.

Μέσα στο ολοένα και πιο ανταγωνιστικό περιβάλλον της αυτοκίνησης, το μυστικό της επιτυχίας βρίσκεται στην κατασκευή ποιοτικών μοντέλων που ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες των οδηγών και βρίσκουν τη χρυσή τομή μεταξύ τιμής και αξίας. Πρόκειται για μια συνταγή που ακολουθεί απαρέγκλιτα η Skoda τα τελευταία χρόνια και πλέον δρέπει τους καρπούς των κόπων της, με ενδεικτικές τις επιδόσεις της το 2025. Με 836.200 παραδόσεις οχημάτων στην Ευρώπη, κατέλαβε για πρώτη φορά την τρίτη θέση της ευρωπαϊκής αγοράς, έχοντας ως πολιορκητικό κριό μοντέλα που απαντούν στα «θέλω» των καταναλωτών.

Ένα από αυτά ήταν το Fabia που σε παγκόσμιο επίπεδο σημείωσε 119.100 πωλήσεις, προτάσσοντας ευρυχωρία μεγαλύτερων μοντέλων, αποδοτικούς κινητήρες και σύγχρονο τεχνολογικό οπλοστάσιο. Αυτό το τρίπτυχο σκοπεύει να αξιοποιήσει και το 2026, στοχεύοντας σε ακόμα υψηλότερες εμπορικές πτήσεις.

Συνοδοιπόρος στο νέο ταξίδι του Fabia στην ελληνική αγορά είναι ένας αθλητής που γνωρίζει καλύτερα από τον καθένα από… ύψη. Ο Χρυσός Ολυμπιονίκης και Παγκόσμιος Πρωταθλητής Μίλτος Τεντόγλου, παίρνει θέση πίσω από το τιμόνι του δημοφιλούς hatchback, συμπρωταγωνιστώντας μαζί του στη νέα τηλεοπτική καμπάνια της μάρκας.

Η δεύτερη τηλεοπτική ταινία ελληνικής παραγωγής θέτει σε πρώτο πλάνο το Fabia, αναδεικνύοντας τον δυναμικό χαρακτήρα και την οδηγική του ταυτότητα μέσα από σύγχρονη κινηματογραφική αισθητική και εντυπωσιακά οδηγικά πλάνα.

Ντυμένο στο ξεχωριστό χρώμα Race Blue, το Fabia περιηγείται σε δρόμους με φόντο το γαλάζιο της θάλασσας, σε ένα σκηνικό που αποτυπώνει με τον πλέον χαρακτηριστικό τρόπο την ευελιξία, τον δυναμισμό και την αίσθηση σιγουριάς που προσφέρει το μοντέλο στον οδηγό.

Το τηλεοπτικό σποτ καταλήγει με ένα ιδιαίτερα ισχυρό μήνυμα, που ενισχύει περαιτέρω τη θέση του Fabia στην κατηγορία του και το καθιστά ακόμα πιο ελκυστικό. Το Skoda Fabia πλέον είναι διαθέσιμο με τιμή από 17.950 ευρώ (έκδοση “Selection”), ενώ στα 20.950 ευρώ προσφέρεται η νέα πλούσια έκδοση “Selection Plus.

Με γνώμονα την ενίσχυση της σχέσης αξίας-τιμής που χαρακτηρίζει το μοντέλο, το Skoda Fabia Selection Plus διατίθεται σε πιο ανταγωνιστική τιμή σε σχέση με τις προηγούμενες εκδόσεις Selection, προσφέροντας πλέον σημαντικά πλουσιότερο βασικό εξοπλισμό.

Ειδικότερα, η κάμερα οπισθοπορείας, σε συνδυασμό με τους αισθητήρες παρκαρίσματος (εμπρός/πίσω) καθιστούν ευκολότερη τη στάθμευση στα αστικά κέντρα, ενώ το σύστημα κεντρικού κλειδώματος και εκκίνησης χωρίς κλειδί (KESSY), μαζί με τεχνολογίες όπως το Hill Start Assist και άλλες ανέσεις όπως οι 2x θύρες USB -type C εμπρός , έρχονται αναδείξουν την πρακτικότητα και ευχρηστία του μοντέλου στην καθημερινή χρήση. Παράλληλα, τα φιμέ κρύσταλλα στα πίσω παράθυρα τονίζουν τις σπορ καταβολές του Fabia, ενώ το σύστημα Driving Mode Select, με επιλογή προγράμματος Eco, φροντίζει για την εξοικονόμηση καυσίμου.

Είτε στην ιδιαίτερα προσιτή εισαγωγική έκδοση “Selection” των 17.950 ευρώ, είτε στην γενναιόδωρη σε εξοπλισμό “Selection Plus”, το Fabia δείχνει ότι μένει πιστό στο δόγμα «κορυφαία σχέση τιμής/αξίας» και προβάλλει έτοιμο να…πετάξει ακόμα υψηλότερα στην ελληνική αγορά.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να μάθουν περισσότερα για το Skoda Fabia στην επίσημη ιστοσελίδα της μάρκας, κλείνοντας παράλληλα ένα test drive (εδώ).