Skoda Kodiaq: Το μεγάλο οικογενειακό SUV με έως 10 χρόνια εγγύηση

Το οικογενειακό SUV που αλλάζει τα δεδομένα σε όλους τους τομείς είναι διαθέσιμο και με έως 10 χρόνια εγγύηση.

Το Kodiaq έχει σχεδιαστεί εξαρχής από τη Skoda με τη φιλοσοφία ενός οικογενειακού SUV, συνδυάζοντας την άνεση, με την τεχνολογία και την κορυφαία ασφάλεια. Είναι η ιδανική επιλογή για αυτόν που αναζητά ένα αξιόπιστο μεγάλο SUV, με έως 10 χρόνια εγγύηση, εξαιρετική ευρυχωρία και ευελιξία στο εσωτερικό του, άπλετους χώρους για τους επιβαίνοντες και τις αποσκευές τους, που θα κάνει το ταξίδι με την οικογένεια ή την παρέα απολαυστικό, άνετο και δίχως άλλο ξέγνοιαστο.

Σπορ σχεδίαση

Το νέο Skoda Kodiaq ενσαρκώνει τη σχεδιαστική φιλοσοφία Modern Solid, που προάγει το δυναμισμό όπως αυτή αποτυπώνεται στις μοντέρνες γραμμές του. Διακρίνεται για την επιβλητική του μάσκα με τις κάθετες πτυχώσεις, τη φωτεινή λωρίδα LED που διατρέχει όλο το πλάτος του εμπρός μέρους και τα δύο επιπέδων φωτιστικά σώματα LED, που προσφέρουν κορυφαία απόδοση.

Η κεκλιμένη οροφή στο τελείωμά της φροντίζει για τη βελτίωση της αεροδυναμικής και την αποδοτικότητας, με τους τροχούς ειδικής σχεδίασης έως 20 ιντσών να ενισχύουν το προφίλ του αυτοκινήτου. Επιπλέον, τα νέα πίσω φώτα σε σχήμα «C» να αποτελούν τη νέα ταυτότητα του μοντέλου.

Το νέο Skoda Kodiaq είναι διαθέσιμο σε 9 εξωτερικά χρώματα και πολλούς συνδυασμούς για το εσωτερικό του, την ίδια ώρα που προσφέρει αμέτρητες επιλογές εξατομίκευσης που το καθιστούν αναμφίβολα ξεχωριστό.

Τεχνολογία και άνεση για έως 7 άτομα

Το μήκους 4,758 μ. SUV, με μεταξόνιο 2,791 μ., διακρίνεται για το ευρύχωρο εσωτερικό του, που μπορεί να φιλοξενήσει έως και 7 επιβάτες και αποσκευές όγκου έως 910 λίτρα. Ιδιαίτερη έμφαση έχει δοθεί στη βιωσιμότητα με ανακυκλώσιμα υλικά να βρίσκουν εφαρμογή στην ποιοτική καμπίνα του.

Η τεχνολογία πρωταγωνιστεί, με τη μεγάλη οθόνη 13 ιντσών στο κέντρο του ταμπλό να ξεχωρίζει. Υποστηρίζει όλες τις δυνατότητες συνδεσιμότητες, ενσωματώνοντας και τεχνολογία AI του ChatGPT. Ο ψηφιακός πίνακας οργάνων Virtual Cockpit 10,25 ιντσών προσφέρει δυνατότητες παραμετροποίησης της προβολής, ενώ προαιρετικά διαθέσιμο είναι το head-up display, που προβάλει εμπρός από το οπτικό πεδίο του οδηγού όλες τις πληροφορίες, αναβαθμίζοντας την άνεση και την ασφάλεια.

Την άριστη εργονομία υποστηρίζουν και τα ξεχωριστά χειριστήρια με τη μορφή οθονών 1,25’’ που βρίσκονται στην κεντρική κονσόλα και παρέχουν δυνατότητα πρόσβασης σε διαφορετικές λειτουργίες, από τον ήχο έως και τον κλιματισμό για την καμπίνα, αλλά και τα καθίσματα.

Δυναμικές επιδόσεις με έως 265 ίππους

Το μεγάλο οικογενειακό SUV είναι διαθέσιμο σε δικίνητες και τετρακίνητες εκδόσεις, προσφέροντας ευρύ πεδίο δράσης και αξιόλογες δυνατότητες κίνησης σε όλα τα εδάφη. Οι κινητήριες εκδόσεις είναι πέντε με εισαγωγική την 1.5 TSI mHEV που υποστηρίζεται από ήπια υβριδική τεχνολογία και αποδίδει 150 ίππους.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η νέα plug-in hybrid εκδοχή του μοντέλου 1.5 TSI iV, με απόδοση 204 ίππων και δυνατότητα κίνησης αμιγώς ηλεκτρικά για πάνω από 100 χιλιόμετρα, παρέχοντας τη δυνατότητα ελεύθερης εισόδου στο κέντρο της πόλης, δωρεάν στάθμευση και απαλλαγή φόρου εταιρικής χρήσης.

Διαθέσιμες είναι επίσης και diesel εκδόσεις, με απόδοση από 150 έως 265 ίππους, με κίνηση στους δύο ή και στους τέσσερις τροχούς, ανάλογα με την έκδοση. Σε κάθε περίπτωση το νέο Skoda Kodiaq συνδυάζεται αποκλειστικά με αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων.

Το οδηγικό προφίλ του μεγάλο τσεχικού SUV αναβαθμίζει περεταίρω το σύστημα ηλεκτρονικά ελεγχόμενων αμορτισέρ DCC Plus (Dynamic Chassis Control) που ελέγχει την απόσβεση των αμορτισέρ και διαχειρίζεται ιδανικά κάθε κατάσταση του δρόμου.

Κορυφαία ασφάλεια

Το νέο Skoda Kodiaq προσφέρει υψηλού επιπέδου ασφάλεια, καθώς απέσπασε 5 αστέρια από τον ανεξάρτητο οργανισμό EuroNCAP, με υψηλή βαθμολογία σε όλους του επιμέρους τομείς, που αφορούν την ασφάλεια ενήλικων επιβατών, των παιδιών, των πεζών, με πλούσια γκάμα συστημάτων υποβοήθησης οδηγού.

Με έως 10 χρόνια εγγύηση

Το Skoda ZEN προσφέρει έως και 10 χρόνια εγγύηση για πιο πολλά, απολαυστικά και ξέγνοιαστα χιλιόμετρα με το Skoda Kodiaq. Γιατί η Skoda σας απαλλάσσει από κάθε άγχος και σας επιτρέπει απερίσπαστοι να σχεδιάσετε την επόμενη συναρπαστική διαδρομή σας με το νέο σας Kodiaq, αφού με κάθε προγραμματισμένο service στο Εξουσιοδοτημένο Δίκτυο Skoda, το πρόγραμμα Skoda ZEN ενεργοποιείται ή ανανεώνεται αυτόματα, προσφέροντας επιπλέον κάλυψη και υποστήριξη για το όχημά σας.

Έτσι, με κάλυψη που αγγίζει τα 10 χρόνια ή 150.000 χιλιόμετρα από την πρώτη ταξινόμηση, αν προκύψει κάποια ανάγκη για αποκατάσταση βλάβης βασικών ή μηχανικών μερών, η επισκευή πραγματοποιεί χωρίς οικονομική επιβάρυνση μέσω του Εξουσιοδοτημένου Δικτύου Service Skoda.

