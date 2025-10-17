Skoda: Προληπτικός έλεγχος αυτοκινήτου ενόψει χειμώνα

Ο χειμερινός έλεγχος της Skoda περιλαμβάνει 15 σημεία, από την κατάσταση της μπαταρίας μέχρι και το σύστημα θέρμανσης.

Με τις βροχές να κάνουν όλο και συχνότερα την εμφάνισή τους, η Skoda υπενθυμίζει τη σημασία του προληπτικού ελέγχου, βενθαρρύνοντας τους οδηγούς να προετοιμάσουν έγκαιρα το όχημά τους για τις χαμηλές θερμοκρασίες και τις δύσκολες συνθήκες των επόμενων μηνών.

Ο Χειμερινός Έλεγχος Skoda πραγματοποιείται στο δίκτυο Εξουσιοδοτημένων Συνεργατών Service της μάρκας και περιλαμβάνει έλεγχο 15 σημείων — από την κατάσταση της μπαταρίας και των φρένων, μέχρι τα ελαστικά, τα υγρά, τους υαλοκαθαριστήρες και το σύστημα θέρμανσης. Με τη χρήση γνήσιων ανταλλακτικών και την τεχνογνωσία των εξειδικευμένων τεχνικών Skoda, κάθε όχημα διατηρεί την απόδοσή του στο 100%, όπως αναφέρει η μάρκα.

Οι ιδιοκτήτες μπορούν να προγραμματίσουν εύκολα το ραντεβού τους μέσω της πλατφόρμας MyServiceNow, επιλέγοντας το συνεργείο της προτίμησής τους και εξασφαλίζοντας έγκαιρη εξυπηρέτηση πριν την έναρξη του χειμώνα.

Με συνέπεια στη φιλοσοφία “Simply Clever”, η Skoda δίνει έμφαση στην καθημερινή φροντίδα και την προσιτή αξιοπιστία, υπενθυμίζοντας ότι η πραγματική ασφάλεια ξεκινά από τη σωστή πρόληψη, προσθέτει η τσεχική αυτοκινητοβιομηχανία.