Στα 1.740 μέτρα: Οδηγούμε στον υψηλότερο ασφαλτοστρωμένο δρόμο της Πελοποννήσου (video)

Με αστείρευτη εκδρομική διάθεση και συνοδοιπόρο το πανίσχυρο Audi S5 Avant, η ομάδα του περιοδικού περιηγείται στο διανθισμένο με χιόνι Πάσο Περιστέρας.

Εικόνες, αρώματα, γεύσεις, εμπειρίες. Αυτό είναι το τετράπτυχο που συνοδεύει κάθε οδοιπορικό των 4Τροχών και μας κάνει να ανυπομονούμε για το επόμενο.

Οδοιπορικά που έχουν πάντα ως πρωταγωνιστή το αυτοκίνητο. Ποτέ ως εισβολέα, αλλά ως συνοδοιπόρο, ως το μέσο που μας φέρνει πιο κοντά στο τοπίο∙ όχι για να το κατακτήσει, αλλά για να το ανακαλύψει με σεβασμό.

Πρόσφατα επισκεφτήκαμε την Κέρκυρα με το plug-in υβριδικό Peugeot 3008, σε ένα ταξίδι για το οποίο θα μπορέσετε να διαβάσετε στο τεύχος Απριλίου. Εδώ και λίγες ημέρες έχουμε αφήσει πίσω μας το νησί των Φαιάκων, για να ταξιδέψουμε, παρέα με Audi S5 Avant στον υψηλότερο ασφαλτοστρωμένο δρόμο της Πελοποννήσου, σε μία από τις καλύτερες οδηγικές διαδρομές της Ελλάδας, που κάθε φίλος του αυτοκινήτου οφείλει να επισκεφτεί.

Την ώρα που γράφονται αυτές οι γραμμές, η ομάδα των 4Τροχών βρίσκεται στο Πάσο Περιστέρας, στην καρδιά του στολισμένου από χιόνι Χελμού, αφού πέρασε από την Ακράτα και έκανε μια ολίγολεπτη στάση στην πανέμορφη λίμνη Τσιβλού με τα γαλήνια νερά σε καταπράσινο φόντο.

Το υψόμετρο των 1.740 μ. του Πάσου χαρίζει πανοραμική θέα σε κορφές και χαράδρες, ενώ ο δρόμος, στενός και γεμάτος… ρυθμό, μοιάζει ως ιδανικό πεδίο δράσης για το Audi S5 Avant, το οποίο εφοδιάζεται με έναν V6 TFSI κινητήρα βενζίνης 3,0 λίτρων, με απόδοση 367 ίππους και 550 Nm ροπής.

Καθώς το τοπίο αλλάζει διαρκώς, το γερμανικό μοντέλο γίνεται ο συνδετικός κρίκος ανάμεσα στον οδηγό και το βουνό. Ο ήχος του κινητήρα σπάει διακριτικά τη σιωπή του υψομέτρου και κάθε στροφή αποκαλύπτει ένα νέο κομμάτι του επιβλητικού Χελμού που σκεπάζεται από την ομίχλη.

Η ομάδα συνεχίζει τον γύρο της και θα «κυκλώσει» από Καλάβρυτα για την επιστροφή της στην Αθήνα, όπου θα μεταφέρει την εμπειρία της σε κάποιο από τα επόμενα τεύχη του περιοδικού. Μέχρι τότε μπορείτε να πάρετε μια πρώτη γεύση από το οδοιπορικό μέσω του βίντεο που ακολουθεί.