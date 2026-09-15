Στα 2,2 ευρώ το λίτρο η τιμή της βενζίνης – Εξετάζονται νέα μέτρα

Οι τιμές των υγρών καυσίμων στην Ελλάδα αυξάνονται εκ νέου λόγω των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή. Τι μέτρα εξετάζει η κυβέρνηση.

Τα πολεμικά μέτωπα στην Ουκρανία και στη Μέση Ανατολή ασκούν έντονες πιέσεις στην εγχώρια αγορά καυσίμων. Οι τελευταίες εξελίξεις εντείνουν τις ανησυχίες για έναν ιδιαίτερα ακριβό ενεργειακά χειμώνα, ο οποίος αναμένεται να δοκιμάσει τις αντοχές των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων, αλλά και τα όρια διαχείρισης από την πλευρά της κυβέρνησης.

Το ψυχολογικό όριο των 2 ευρώ ανά λίτρο για τη βενζίνη στην αντλία, το οποίο έχει σπάσει εδώ και εβδομάδες, ξεπερνιέται πλέον και στο πρώτο στάδιο της αλυσίδας διακίνησης του προϊόντος, ασκώντας νέες πιέσεις στην τελική τιμή.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της αγοράς, η τιμή διάθεσης της βενζίνης από τα διυλιστήρια (διυλιστηριακή τιμή συν φόροι) διαμορφώνεται στα 2 ευρώ, εκτοξεύοντας την τιμή στην αντλία στα 2,20 ευρώ ανά λίτρο, από 2,149 ευρώ ανά λίτρο που ήταν την Κυριακή.

Τι συμβαίνει με το ντίζελ

Πολύ κοντά στην τιμή της βενζίνης αναμένεται να διαμορφωθεί και η τιμή του ντίζελ κίνησης, λόγω της μεγαλύτερης αύξησης που καταγράφει η διεθνής τιμή του καυσίμου. Με βάση τα επίσημα στοιχεία του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, η μέση τιμή του ντίζελ κίνησης διαμορφώθηκε την Κυριακή πανελλαδικά στα 2,108 ευρώ ανά λίτρο.

Είναι χαρακτηριστικό ότι από την έναρξη του πολέμου στο Ιράν, οι Έλληνες καταναλωτές πληρώνουν τη βενζίνη ακριβότερα κατά 22,7% και το ντίζελ κίνησης κατά 34,7%.

Εξετάζονται μέτρα στήριξης

Μπροστά σε αυτό το σκηνικό, η κυβέρνηση εμφανίζεται έτοιμη να λάβει πρόσθετα μέτρα στήριξης, σε μια προσπάθεια να ελαφρύνει τα νοικοκυριά και να απομακρύνει πρόσθετες πληθωριστικές πιέσεις που προκαλούνται από τη διάχυση της ενεργειακής κρίσης στο σύνολο της οικονομίας. Στο τραπέζι βρίσκεται η παράταση της επιδότησης στο ντίζελ κίνησης και πέραν του Σεπτεμβρίου, καθώς και οι επιδοτήσεις στις τιμές βενζίνης και ντίζελ από τα δύο διυλιστήρια της χώρας.

Πάντως, οι εξελίξεις στη διεθνή αγορά δεν συνηγορούν σε αισιόδοξα σενάρια. Μετά τη νέα κλιμάκωση της κρίσης στη Μέση Ανατολή, οι τιμές του πετρελαίου δείχνουν να σταθεροποιούνται πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι.

Με πληροφορίες από την Καθημερινή