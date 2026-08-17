Στη μάχη της πυρόσβεσης το Maxus T60 Max – Σε ποια περιοχή έλαβε δράση

Ο Όμιλος Επιχειρήσεων Σαρακάκη παραχώρησε ένα Maxus T60 Max με πυροσβεστική υπερκατασκευή στην Επίλεκτη Ομάδα Ειδικών Αποστολών Κοινότητας Βιλίων.

Ο Όμιλος Επιχειρήσεων Σαρακάκη στέκεται εμπράκτως στο πλευρό της Επίλεκτης Ομάδας Ειδικών Αποστολών (ΕΠΟΜΕΑ) Κοινότητας Βιλίων παραχωρώντας για την αντιπυρική περίοδο 2026, ένα Maxus T60 Max 2.0D 4WD.

Το συγκεκριμένο Maxus T60 Max φέρει προσθαφαιρούμενη πυροσβεστική υπερκατασκευή τύπου PS PRO 600-14s, αποτελούμενη από γαλβανισμένο μεταλλικό πλαίσιο και δεξαμενή νερού χωρητικότητας 600 λίτρων, κατασκευασμένη από ενισχυμένο GRP και εξοπλισμένη με αντιπαφλαστικό διάφραγμα.

Επιπλέον, διαθέτει σύστημα εκτόξευσης νερού, πλευρικό στόμιο πλήρωσης και δυνατότητα αναρρόφησης νερού είτε από την ενσωματωμένη δεξαμενή είτε από εξωτερική πηγή. Το όχημα εξοπλίζεται με σύστημα οπτικής σήμανσης με μπάρα φωτισμού LED.

Πετρελαιοκίνητο με 215 ίππους

Στον χώρο κινητήρα του Maxus T60 Max φιλοξενείται ένα diesel bi-turbo μηχανικό σύνολο των δύο λίτρων που αποδίδει 215 ίππους και 500 Nm ροπής. Ο κινητήρας συνδυάζεται αποκλειστικά με αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων των οκτώ σχέσεων της ZF και με σύστημα τετρακίνησης Intelligent Torque-On-Demand της BorgWarner με τέσσερα προγράμματα λειτουργίας (2H, Auto, 4H και 4L).

Πήρε το βάπτισμα του πυρός

Η ΕΠΟΜΕΑ Κοινότητας Βιλίων η οποία από την πρώτη στιγμή βρέθηκε, με το όχημα που παραχωρήθηκε, στο πεδίο του πύρινου μετώπου στην πυρκαγιά που ξέσπασε στο Πόρτο Γερμενό, επιχειρεί καθ’ όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου στον Δήμο Μάνδρας-Ειδυλλίας συμβάλλοντας αποτελεσματικά στην πρόληψη κατά των πυρκαγιών, στη δασοπροστασία, τη δασοπυρόσβεση, τη διάσωση και την αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών.