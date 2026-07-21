Στη Θεσσαλονίκη ο Γ. Κώτσηρας για την παραλαβή των 50 νέων ηλεκτρικών λεωφορείων

Είναι 18μετρα και θα ενταχθούν σε γραμμές κορμού που διασχίζουν τη Θεσσαλονίκη απ’ άκρη σε άκρη, ενώ θα κυκλοφορούν και σε περιοχές οι οποίες δεν εξυπηρετούνται από το Μετρό.

Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται σήμερα ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών, Γιώργος Κώτσηρας, για την επίσημη παραλαβήτων 50 νέων ηλεκτρικών λεωφορείων της Yutong που θα ενισχύσουν στο στόλο του ΟΑΣΘ.

Τα 50 νέα λεωφορεία εκτιμάται ότι θα κυκλοφορούν από τον Σεπτέμβριο, ενώ θα έχουν μεγάλη μεταφορική ικανότητα, αφού είναι 18μετρα.

Θα ενταχθούν σε γραμμές κορμού που διασχίζουν τη Θεσσαλονίκη απ’ άκρη σε άκρη, καθώς και σε πολυπληθείς περιοχές, οι οποίες δεν εξυπηρετούνται από το Μετρό.

Με τη δρομολόγηση των 50 νέων αρθρωτών ηλεκτρικών λεωφορείων, ο ΟΑΣΘ θα διαθέτει συνολικά 160 ηλεκτρικά λεωφορεία (προηγήθηκε η προμήθεια 110 ηλεκτρικών λεωφορείων το 2024).

Την ίδια ώρα, ο ΟΑΣΘ προχωρά τις διαδικασίες για την πλήρη ανανέωση του στόλου του, με χρονικό ορίζοντα το 2027, όταν το 100% των λεωφορείων θα είναι καινούργια και αντιρρυπαντικής τεχνολογίας.

Πηγή κεντρικής φωτογραφίας: EUROKINISSI