Στην Ελλάδα η BMW iX3 – Η τιμή του SUV με τα 800 χλμ. αυτονομία

Το πρώτο μέλος της οικογένειας Neue Klasse έφτασε στην ελληνική αγορά και ανακατεύει την τράπουλα στην κατηγορία των premium ηλεκτρικών SUV.

Μια νέα εποχή έχει ξεκινήσει για την BMW με την iX3, το πρώτο δείγμα γραφής της Neue Klasse, ένα ορόσημο στη διαδικασία μετασχηματισμού της εταιρείας.

Η ελληνική αντιπροσωπεία των Βαυαρών εγκαινίασε το εμπορικό ταξίδι της έκδοσης iX3 50 xDrive, η οποία κινείται από δύο ηλεκτροκινητήρες (στον εμπρός άξονα βρίσκεται ένα μοτέρ τεχνολογίας ASM, ενώ στο πίσω μέρος βρίσκεται μία ισχυρότερη μονάδα EESM) συνολικής ισχύος 470 PS και 645 Nm ροπής, που εξασφαλίζουν τελική ταχύτητα 210 χλμ./ώρα και επιτάχυνση από στάση μέχρι τα 100 χλμ., σε 4,9 δλ.

Για την τροφοδότηση των μοτέρ φροντίζει μια μπαταρία με ωφέλιμο ενεργειακό περιεχόμενο 108,7 kWh και αυξημένη αυτονομία, που στην iX3 50 xDrive φθάνει έως και 800 χιλιόμετρα.

Με μέγιστη ισχύ φόρτισης 400 kW, σε ανάλογων δυνατοτήτων DC ταχυφορτιστή, η αναπλήρωση της αυτονομίας κατά 372 χλμ. διαρκεί μόλις 10 λεπτά, ενώ για την φόρτιση 10-80% χρειάζονται 21 λεπτά.

Στο εσωτερικό πρωταγωνιστεί το BMW Panoramic iDrive με μια μεγάλη κεντρική οθόνη αφής, head up display, αλλά και μια μακρόστενη λωρίδα που καλύπτει ολόκληρη την βάση του παρμπρίζ, φθάνοντας σε μήκος τα 1,1 μ..

Η κεντρική οθόνη με τεχνολογία οπίσθιου φωτισμού matrix (17,9”, 3.340 x 1.440 pixel) σε σχεδιασμό free-cut έχει κλίση 17,5° προς τον οδηγό και τοποθετείται εργονομικά δίπλα στο τιμόνι, στον πίνακα οργάνων.

Η BMW iX3 50 xDrive λανσάρεται στην ελληνική αγορά με την τιμή της να ανέρχεται στα 69.950 ευρώ.