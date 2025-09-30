Στην Ελλάδα τα νέα Renault Rafale και Austral (+τιμές)

Η Renault πραγματοποίησε το λανσάρισμα στην ελληνική αγορά του νέου Rafale, που αποτελεί τη ναυαρχίδα της γαλλικής φίρμας και παράλληλα του μικρομεσαίου υβριδικού SUV της, του ανανεωμένου Austral.

Η Grand Automotive Hellas, η εισαγωγική εταιρεία για την Renault και Dacia πραγματοποίησε μια εκδήλωση για την παρουσίαση του εντελώς νέου και άκρως εντυπωσιακού Rafale, αλλά και του ανανεωμένου Austral, του μικρομεσαίου υβριδικού SUV που χτυπά στην καρδιά μιας από τις πιο εμπορικές και δίχως άλλο ενδιαφέρουσας κατηγορίας.

Το νέο Renault Rafale Hyper Hybrid E-Tech 4x4, όπως είναι η πλήρης ονομασία του, αποτελεί την κορωνίδα της γκάμας της γαλλικής φίρμας. Διακρίνεται για την αιχμηρή του σχεδίαση, αλλά και την πλούσια τεχνολογία του, με τα πιο επίκαιρα στοιχεία που είναι διαθέσιμα στα «ράφια» της Renault.

Αυτό που το καθιστά ξεχωριστό είναι επίσης το κινητήριο σύνολο, ένα plug-in υβριδικό σύστημα που αποδίδει 300 ίππους. Περιλαμβάνει έναν 3κύλινδρο υπερτροφοδοτούμενο 1.200άρη κινητήρα βενζίνης και τρεις ηλεκτροκινητήρες, δύο κύριους και ένα δευτερεύοντα.

Η μπαταρία ιόντων λιθίου που χρησιμοποιείται έχει χωρητικότητα 22 kWh και φορτίζει σε 2 ώρες και 55 λεπτά σε wallbox 7,4 kW. Όσον αφορά τις επιδόσεις του, το τετρακίνητο μεσαίο SUV επιταχύνει από 0-100 χλμ./ώρα σε 6,4 δευτερόλεπτα, ενώ για κάλυψη του πρώτου χιλιομέτρου από στάση απαιτεί 26,9 δευτερόλεπτα.

Στο εσωτερικό κυριαρχεί η μοντέρνα σχεδίαση, η ποιότητα και η ευρυχωρία, που συνδυάζονται με τεχνολογία αιχμής. Το σύστημα OpenR της Renault, αναβαθμίζει την ψηφιακή εμπειρία στο Rafale. Περιλαμβάνει δυο μεγάλες οθόνες, μια οριζόντια 12,3 ιντσών για τον πίνακα οργάνων και μια 12 ιντσών σε κάθετη διάταξη για το σύστημα πολυμέσων, ενσωματώνοντας λειτουργίες Google, που καθιστά εύκολη της χρήση του.

Το μεγάλο συνολικό μήκος του 4,71 μ. και του μεταξονίου 2,74 μ., υπόσχονται μεγάλη ευρυχωρία στην καμπίνα των επιβατών. Επιπλέον, μια μεγάλη γυάλινη οροφή με διαστάσεις 1.470 x 1.117 χλστ. αλλάζει από αδιαφανή σε διαφανή, με επιλογή από τον οδηγό. Το νέο Rafale είναι διαθέσιμο στην ελληνική αγορά σε δύο εξοπλιστικές εκδόσεις, με τιμή από 51.800 ευρώ, έχοντας όμως τιμή προ φόρων κάτω από 40.000 ευρώ, που συνεπάγεται μηδενικές επιβαρύνσεις στον εταιρικό χρήστη.

RENAULT AUSTRAL

Το μικρομεσαίο SUV της Renault με μήκος 4.533 χλστ., ανανεώθηκε και παρουσιάζεται πιο ώριμο σε αρκετούς κύριους τομείς, όπως η άνεση. Το Austral με αλλαγές στα σημεία, όσον αφορά την αισθητική του, έγινε πιο σύγχρονο υιοθετώντας τη νέα σχεδιαστική γλώσσα της γαλλικής φίρμας, τόσο στον εμπρός όσο και στο πίσω μέρος.

Στο εσωτερικό νέα, πιο εργονομικά και άνετα είναι τα καθίσματα. Παράλληλα χρησιμοποιούνται νέες επενδύσεις, ενώ βελτιωμένη είναι και η άνεση όσον αφορά το θόρυβο, ο οποίος είναι μειωμένος τώρα, καθώς έχει βελτιωθεί σημαντικά η ηχομόνωση.

Η εισαγωγική έκδοση του Austral χρησιμοποιεί τεχνολογία mild hybrid, με βάση ένα 4κύλινδρο κινητήρα 1.333 κ.εκ. απόδοσης 160 ίππων και αυτόματο κιβώτιο τύπου CVT.

Το πλήρως υβριδικό SUV της Renault χρησιμοποιεί με τη σειρά του την τεχνολογία E-Tech, αποδίδοντας για την περίσταση 200 ίππους. Συνδυάζει ένα 3κύλινδρο βενζινοκινητήρα και δύο ηλεκτρικούς, έναν κύριο και έναν δευτερεύων. Για τη μετάδοση φροντίζει ένα εξελιγμένο αυτόματο κιβώτιο 4+2 σχέσεων. Εστιάζει στην αποδοτικότητα, έχοντας χαμηλή κατανάλωση καυσίμου 4,7 λτ./100 χλμ., ενώ παράλληλα επιταχύνει από 0-100 χλμ./ώρα σε 8,4 δευτερόλεπτα.

Διαθέτει σύστημα τετραδιεύθυνσης 4Control Advanced που βελτιώνει την οδική συμπεριφορά του, αλλά και την ευελιξία του μέσα στην πόλη. Επιπλέον, είναι πλήρως εξοπλισμένο με συστήματα ασφάλειας ADAS, με το πακέτο του να περιλαμβάνει 32 συστήματα. Το νέο Renault Austral είναι διαθέσιμο στην ελληνική αγορά με τιμή από 34.900 ευρώ.

E-TECH

Παράλληλα η εταιρεία παρουσίασε και την τεχνολογία της E-Tech που βρίσκει εφαρμογή σε όλα τα μοντέλα της, από το μικρό Clio, στο Captur, το Arkana, το Symbioz, το Austral, το Espace και φυσικά στο Rafale περιλαμβάνοντας εκδόσεις hybrid, plug-in hybrid και ηλεκτρικά, που αφορά τα νέα Renault 5 και Renault 4, αλλά και το Megane E-Tech electric.

Στόχος είναι η βελτίωση της αποδοτικότητας, με τα μοντέλα της Renault να παρουσιάζουν χαμηλή κατανάλωση καυσίμου και μεγάλη αυτονομία. Επιπλέον, άξια αναφοράς είναι και η έκδοση διπλού καυσίμου, βενζίνης και LPG, με εργοστασιακή τοποθέτηση, η οποία εφοδιάζει αρκετά μοντέλα της Renault αλλά και Dacia, προσφέροντας εξαιρετική οικονομία στην καθημερινότητα λόγω και της χαμηλότερης τιμής του LPG.