Στην Ελλάδα το νέο Audi Q3 Sportback – Οι τιμές και οι εκδόσεις

Το νέο Audi Q3 Sportback είναι διαθέσιμο στην ελληνική αγορά προτάσσοντας δυναμική εμφάνιση και σύγχρονο τεχνολογικό οπλοστάσιο.

Μετά το νέο Audi Q3, το ταξίδι του στην ελληνική αγορά ξεκινά και η Sportback εκδοχή του, με την ελληνική αντιπροσωπεία να γνωστοποιεί τις τιμές της.

Σε πρώτη φάση, διαθέσιμες είναι τρεις επιλογές συστημάτων κίνησης, μια ήπια υβριδική βενζινοκίνητη, μία diesel, αλλά και μία plug-in hybrid.

Τη βενζίνη εκπροσωπεί η έκδοση 1,5 TFSI με 4κύλινδρο μοτέρ 1.498 κ.εκ. που αποδίδει 150 PS και επωφελείται από ήπια υβριδική υποβοήθηση, ενώ η ντίζελ έκδοση κινείται από 2λιτρο μοτέρ 150 ίππων.

Το plug-in υβριδικό Audi Q3 Sportback ενσωματώνει κινητήρα βενζίνης 1.498 κ.εκ. με 177 PS, πλαισιωμένο από ηλεκτροκινητήρα 115 PS που συνδυαστικά αποδίδουν 272 PS.

Παράλληλα εξοπλίζεται με μπαταρία ενεργειακής χωρητικότητας 25,7 kWh η οποία επιτρέπει τη διάνυση έως και 118 χλμ. αποκλειστικά με ηλεκτρική ενέργεια. Όλες οι εκδόσεις συνδυάζονται με αυτόματο κιβώτιο S tronic.

Σχεδιαστικά το μοντέλο ξεχωρίζει με τη χαρακτηριστική μάσκα “Singleframe, τα αιχμηρά φωτιστικά σώματα, τη δυναμική σιλουέτα και την κεκλιμένη γραμμή της οροφής.

Ο σπορτίφ χαρακτήρας ολοκληρώνεται στο πίσω μέρος με τον επιβλητικό διαχύτη, τα λεπτά φώτα, αλλά και τη φωτεινή λωρίδα που τονίζει το πλάτος του οχήματος.

Στο εσωτερικό επικρατεί μια ψηφιακή ατμόσφαιρα, παρουσία μιας ενιαίας κυρτής οθόνης, απαρτιζόμενη από πίνακα οργάνων 11,9″ και οθόνη 12,8″ για το σύστημα πολυμέσεων MMI.

Ακολουθούν οι τιμές του μοντέλου στο εισαγωγικό πακέτο εξοπλισμό Advanced.

Q3 Sportback 1.5 TFSI S tronic 150 PS MHEV : 43.980 ευρώ

: 43.980 ευρώ Q3 Sportback 2.0 TDI S tronic 150 PS : 51.980 ευρώ

: 51.980 ευρώ Q3 Sportback 1.5 e-hybrid S tronic 272 PS: 52.580 ευρώ

Σημειώνεται ότι το Audi Q3 ξεκινάει από τα 41.980 ευρώ (1.5 TSI), με την πετρελαιοκίνητη έκδοση να κοστίζει 51.980 ευρώ και την επαναφορτιζόμενη υβριδική 50.980 ευρώ.