Στην Ελλάδα το Jaecoo 8 SHS-P AWD με αυτονομία 1.000 χλμ – Τιμή

Η συνολική ισχύς φτάνει τους 428 ίππους, ενώ η συνδυαστική ροπή ανέρχεται έως τα 580 Nm, προσφέροντας επιτάχυνση από 0-100 χλμ/ώρα σε μόλις 5,8 δευτερόλεπτα.

Το νέο Jaecoo 8 SHS-P AWD αποτελεί τη νέα ναυαρχίδα της Jaecoo, συνδυάζοντας την ισχύ και την αποδοτικότητα της τεχνολογίας Super Hybrid με την πολυτέλεια, την άνεση και τις αυξημένες δυνατότητες ενός μεγάλου SUV.

Στην καρδιά του Jaecoo 8 SHS-P AWD βρίσκεται το Super Hybrid System (SHS-P), ένα προηγμένο plug-in hybrid σύστημα κίνησης που συνδυάζει έναν τετρακύλινδρο βενζινοκινητήρα 1.5 TGDI με τρεις ηλεκτροκινητήρες και αυτόματο κιβώτιο 3DHT.

Η συνολική ισχύς φτάνει τους 428 ίππους, ενώ η συνδυαστική ροπή ανέρχεται έως τα 580 Nm, προσφέροντας επιτάχυνση από 0-100 χλμ/ώρα σε μόλις 5,8 δευτερόλεπτα.

Η τεχνολογία SHS αξιοποιεί τις δυνατότητες του θερμικού κινητήρα και των ηλεκτροκινητήρων, με στόχο την άμεση απόκριση, την ομαλή λειτουργία και την αποδοτική διαχείριση της διαθέσιμης ενέργειας. Το σύστημα τετρακίνησης AWD εξασφαλίζει πρόσφυση και έλεγχο τόσο στην άσφαλτο όσο και σε απαιτητικές επιφάνειες.

Το Jaecoo 8 SHS-P AWD διαθέτει μπαταρία υψηλής τάσης χωρητικότητας 34,46 kWh, προσφέροντας αμιγώς ηλεκτρική αυτονομία έως 134 χιλιόμετρα σύμφωνα με τον κύκλο WLTP. Η συνολική αυτονομία φτάνει έως τα 1.000 χλμ, ενώ η φόρτιση από το 30% έως το 80% μέσω ταχυφόρτισης DC ολοκληρώνεται σε μόλις 25 λεπτά.

Η τεχνολογία plug-in hybrid επιτρέπει στο Jaecoo 8 SHS-P AWD να κινείται αμιγώς ηλεκτρικά στις καθημερινές διαδρομές, ενώ ο συνδυασμός των διαφορετικών πηγών ενέργειας προσφέρει την ελευθερία για μεγάλα ταξίδια χωρίς συχνές στάσεις.

Το εσωτερικό

Η φιλοσοφία «Wild Luxury» του Jaecoo 8 SHS-P AWD αποτυπώνεται στο εσωτερικό, όπου η τεχνολογία συνδυάζεται με εκλεπτυσμένα υλικά και υψηλό επίπεδο άνεσης.

Τα εμπρός καθίσματα είναι επενδυμένα με δέρμα Nappa και διαθέτουν ηλεκτρικές ρυθμίσεις, θέρμανση, αερισμό και πέντε λειτουργίες μασάζ. Το κάθισμα του συνοδηγού προσφέρει επιπλέον δυνατότητα ρύθμισης της κλίσης της πλάτης έως τις 123 μοίρες.

Η εμπειρία συμπληρώνεται από το ηχοσύστημα Sony με 14 ηχεία, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται ηχεία ενσωματωμένα στα προσκέφαλα. Παράλληλα, ο σύγχρονος ψηφιακός χαρακτήρας της καμπίνας ενισχύεται από τον επεξεργαστή Qualcomm 8155 και την υπερμεγέθη κυρτή οθόνη 24,6 ιντσών.

Πέντε ή επτά θέσεις

Η δυνατότητα επιλογής μεταξύ πενταθέσιας και επταθέσιας διάταξης καθισμάτων επιτρέπει στον πελάτη να προσαρμόσει το Jaecoo 8 SHS-P AWD στις δικές του ανάγκες, είτε δίνοντας έμφαση στον χώρο αποσκευών είτε στη μεταφορά περισσότερων επιβατών.

Στην πενταθέσια διαμόρφωση, ο χώρος αποσκευών φτάνει έως τα 2.021 λίτρα με τα πίσω καθίσματα αναδιπλωμένα. Στην επταθέσια έκδοση, προσφέρεται χώρος αποσκευών έως 738 λίτρα με τις δύο πίσω σειρές αναδιπλωμένες, διατηρώντας παράλληλα τη δυνατότητα μεταφοράς έως και επτά επιβατών.

Με πλάτος 1.930 χιλιοστά, το Jaecoo 8 SHS-P AWD προσφέρει ιδιαίτερα ευρύχωρη καμπίνα, ενώ η διαμόρφωση των χώρων εξασφαλίζει άνεση για όλους τους επιβάτες.

Το Jaecoo 8 SHS-P AWD ενσωματώνει ένα ολοκληρωμένο πακέτο τεχνολογιών.

Στα σημαντικότερα στοιχεία του εξοπλισμού περιλαμβάνονται η οθόνη προβολής πληροφοριών στο παρμπρίζ με τεχνολογία επαυξημένης πραγματικότητας (50″ AR-HUD στην επταθέσια έκδοση), η κάμερα 540° με δυνατότητα προσομοίωσης διαφάνειας, οι δύο οθόνες 12,3 ιντσών, η ασύρματη φόρτιση smartphone ισχύος 50 W και τα 20 προηγμένα συστήματα υποβοήθησης οδηγού (ADAS).

Η ηλεκτρομαγνητική ανάρτηση CDC (Continuous Damping Control) παρακολουθεί συνεχώς τις συνθήκες οδήγησης και προσαρμόζει τη λειτουργία της σε πραγματικό χρόνο, με στόχο την υψηλή άνεση, τη σταθερότητα και τον καλύτερο έλεγχο του αμαξώματος.

Το Jaecoo 8 SHS-P AWD δεν περιορίζεται στην άνετη κίνηση στην άσφαλτο. Η προηγμένη τετρακίνηση συνδυάζεται με ειδικά προγράμματα οδήγησης και λειτουργίες για διαφορετικά εδάφη, επιτρέποντας στον οδηγό να προσαρμόζει τη λειτουργία του αυτοκινήτου ανάλογα με τις συνθήκες.

Τα προγράμματα Eco, Normal και Sport συνδυάζονται με επιλογές για χιόνι, άμμο και εκτός δρόμου οδήγηση. Παράλληλα, η λειτουργία V2L, με ισχύ έως 6,6 kW, επιτρέπει στο Jaecoo 8 SHS-P AWD να λειτουργεί ως πηγή ενέργειας για ηλεκτρικές συσκευές στις εξορμήσεις εκτός πόλης.

Η ικανότητα διέλευσης από νερό φτάνει τα 600 χιλιοστά, ενώ η μέγιστη ικανότητα ρυμούλκησης με φρένα ανέρχεται στα 1.600 κιλά.

Στον τομέα της ασφάλειας, το μοντέλο διαθέτει 10 αερόσακους, 20 προηγμένα συστήματα υποβοήθησης οδηγού και κάμερα 540°, ενώ η δομή του αμαξώματος έχει σχεδιαστεί με έμφαση στην προστασία των επιβατών.

Παράλληλα, η ανάρτηση CDC και η προηγμένη τετρακίνηση συμβάλλουν στη σταθερότητα και στον έλεγχο του οχήματος, προσφέροντας αυξημένη σιγουριά σε διαφορετικές συνθήκες οδήγησης.

Το νέο Jaecoo 8 SHS-P AWD είναι διαθέσιμο στην Ελλάδα με τιμή εκκίνησης τα 52.500 ευρώ στην πενταθέσια έκδοση, ενώ η επταθέσια έκδοση ξεκινά από 53.900 ευρώ.