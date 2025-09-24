Στην Ελλάδα το νέο Kia XCeed: Με αυτόματο κιβώτιο στην τιμή χειροκίνητου (τιμές)

Το νέο Kia XCeed είναι διαθέσιμο στην ελληνική αγορά, τόσο σε 48βολτες υβριδικές εκδόσεις όσο και σε αμιγώς βενζινοκίνητες με ισχύ έως και 180 PS.

Σημαντικά αναβαθμισμένο σταδιοδρομεί πλέον το Kia XCeed στην ελληνική αγορά αυτοκίνητου, προσφερόμενο με μια αναθεωρημένη γκάμα συστημάτων κίνησης.

Στη βάση της γκάμας βρίσκεται η έκδοση με 48βολτο υβριδικό σύστημα κίνησης, με πρωταγωνιστή 1.000άρη κινητήρα βενζίνης, ο οποίος αποδίδει 115 PS και πλαισιώνεται από μηχανικό κιβώτιο 6ταχύτων ή διπλοσύμπλεκτο αυτόματο 7DCT.

Για τους λάτρεις των υψηλών επιδόσεων, η νέα γκάμα του XCeed διαθέτει και κινητήρες 1.598 κ.εκ. που προσφέρουν ισχύ 150 και 180 ίππων, ενώ συνδυάζονται αποκλειστικά με αυτόματο κιβώτιο 7DCT.

Επιπλέον, το μοντέλο διατίθεται σε πολλά επίπεδα εξοπλισμού ανάλογα με την έκδοση (Premium, Platinum και GT-Line), καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα αναγκών.

Η πρόταση του Kia XCeed γίνεται ακόμα πιο ελκυστική, μιας και πλέον το μοντέλο μπορεί να αποκτηθεί με αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων στην ίδια τιμή με εκείνη του μηχανικού (στην υβριδική έκδοση).

Βασική έκδοση εξοπλισμού είναι η Premium που περιλαμβάνει air condition, τιμόνι ρυθμιζόμενο καθ’ ύψος και τηλεσκοπικά, κεντρικό κλείδωμα με τηλεχειρισμό, σύστημα αυτόματης απενεργοποίησης και ενεργοποίησης του κινητήρα για εξοικονόμηση καυσίμου, τιμόνι με δερμάτινη επένδυση αλλά και μια εκτενή δέσμη συστημάτων ασφαλείας και υποβοήθησης.

Η τελευταία απαρτίζεται από τεχνολογίες όπως υποβοήθηση εκκίνησης σε ανηφόρα ή κατηφόρα, αποφυγή παρέκκλισης από την λωρίδα κυκλοφορίας, προειδοποίηση απόσπασης προσοχής οδηγού και αναγνώριση ορίων ταχύτητας και προειδοποίηση σε περίπτωση υπέρβασής τους.

Οι τιμές του νέου Kia XCeed στην Ελλάδα

– ΧCeed 1.0T 115ps Premium 6MT 48V Hybrid – 24.690 ευρώ

– ΧCeed 1.0T 115ps Platinum 6MT 48V Hybrid – 26.290 ευρώ

– ΧCeed 1.0T 115ps GT-Line 6MT 48V Hybrid – 28.290 ευρώ

– ΧCeed 1.0T 115ps 7DCT Premium 48V Hybrid – 24.690 ευρώ

– ΧCeed 1.0T 115ps 7DCT Platinum 48V Hybrid – 26.290 ευρώ

– Χceed 1.0T 115ps 7DCT GT-Line 48V Hybrid – 28.290 ευρώ

– ΧCeed 1.6T 150ps 7DCT Premium AW18″ – 27.190 ευρώ

– ΧCeed 1.6T 150ps 7DCT Platinum – 28.790 ευρώ

– ΧCeed 1.6T 150ps 7DCT GT-Line – 30.790 ευρώ

– ΧCeed 1.6T 180ps 7DCT Platinum – 29.990 ευρώ

– ΧCeed 1.6T 180ps 7DCT GT-Line – 31.990 ευρώ