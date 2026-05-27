Στην Ελλάδα το νέο Nissan Micra (+τιμές)

H έκτη γενιά του Nissan Micra, υιοθετεί νέα, μοντέρνα αισθητική και διατίθεται αποκλειστικά σε αμιγώς ηλεκτρικές εκδόσεις, Βρεθήκαμε στο επίσημο λανσάρισμα και σας μεταφέρουμε τις πρώτες πληροφορίες καθώς και τις τιμές του.

Σε ένα χώρο υψηλής αισθητικής όπως το Μουσείο Ιδρύματος Βασίλη & Ελίζας Γουλανδρή, διοργανώθηκε η παρουσίαση ενός αυτοκινήτου υψηλής αισθητικής , όπως του νέου Nissan Micra.

Τη σχεδίαση του νέου Micra έχει επιμεληθεί το Nissan Design Europe, με έδρα το Λονδίνο. Το μοντέλο διακρίνεται για τον δυναμισμό του, με τα λεπτά φωτιστικά σώματα να περικυκλώνονται από LED δακτυλίους – χαρακτηριστικό στοιχείο της νέας του ταυτότητας.

Οι σκουρόχρωμες γυαλιστερές λεπτομέρειες, τοποθετημένες στρατηγικά πάνω στο αμάξωμα, ενισχύουν την premium εικόνα του αυτοκινήτου, τονίζοντας το πλάτος αλλά και το χαμηλό κέντρο βάρους.

Τους θόλους γεμίζουν τροχοί 18 ιντσών, που ανήκουν στον βασικό εξοπλισμό και προσφέρονται σε τρία διαφορετικά σχέδια. Το νέο Micra είναι διαθέσιμο σε 14 αποχρώσεις, ενώ για τους πιο τολμηρούς υπάρχουν και διχρωμίες, με μαύρη ή γκρι οροφή.

Το εσωτερικό του νέου Micra δεν κρύβει τις ιαπωνικές του ρίζες. Χαρακτηριστική λεπτομέρεια, το χαραγμένο όρος Φούτζι ανάμεσα στα δύο εμπρός καθίσματα.

Η σχεδίαση του ταμπλό είναι οδηγοκεντρική, όπου κυριαρχούν οι δύο «σιαμαίες» οθόνες των 10,1 ιντσών. Το σύστημα πολυμέσων υποστηρίζεται από τις ενσωματωμένες υπηρεσίες της Google προσφέρωντας άμεση πρόσβαση στις εφαρμογές Google Maps, Assistant και Play Store, ενώ η εφαρμογή NissanConnect επιτρέπει απομακρυσμένο έλεγχο βασικών λειτουργιών, όπως η κατάσταση φόρτισης, η αυτονομία και η θερμοκρασία καμπίνας, διαμορφώνοντας μια σύγχρονη, διαισθητική και πλήρως συνδεδεμένη οδηγική εμπειρία.

Με μήκος που βρίσκεται κάτω από 4 μέτρα, μεταξόνιο που αγγίζει τα 2,54 μ. και πλάτος μικρότερο από 1,8 μ., το αμιγώς ηλεκτρικό Nissan Micra καλείται να συνδυάσει ευελιξία και δυναμική οδική συμπεριφορά.

Διατίθεται αποκλειστικά σε 5θυρες εκδόσεις, με τις πίσω χειρολαβές ενσωματωμένες διακριτικά στο πάνω μέρος, πίσω από το παράθυρο και κοντά στην τρίτη κολόνα.

Η Nissan υπόσχεται ικανοποιητικούς χώρους για επιβάτες και αποσκευές, με την χωρητικότητα του πορτμπαγκάζ να ξεκινάει από τα 326 λίτρα, φθάνοντας έως τα 1.106 λίτρα με την αναδίπλωση των πίσω καθισμάτων.

To νέο Nicra, βασίζεται στην πλατφόρμα AmpR Small της Renault. Οι κινητήριες εκδόσεις είναι δύο. Η βασική αποδίδει 90 kW (120 ίππους) και 225 Nm ροπής, με μπαταρία 40 kWh και αυτονομία έως 319 χιλιόμετρα. Η ισχυρότερη φτάνει τα 110 kW (150 ίππους) και τα 245 Nm, με μεγαλύτερη μπαταρία και αυτονομία που αγγίζει τα 419 χιλιόμετρα.

Διαθέτει ενσωματωμένο AC φορτιστή 11 kW, ενώ η φόρτιση σε DC ταχυφορτιστή φτάνει έως τα 80 kW για την έκδοση των 40 kWh και έως τα 100 kW για τη μεγαλύτερη. Και στις δύο περιπτώσεις, η φόρτιση από το 15% έως το 80% της χωρητικότητας της μπαταρίας απαιτεί 30 λεπτά, ενώ στον στάνταρ εξοπλισμό υπάρχει αντλία θερμότητας αλλά και το σύστημα θέρμανσης/ψύξης της μπαταρίας για σταθερή φόρτιση ανεξάρτητα από τις καιρικές συνθήκες.

Η παθητική και ενεργητική ασφάλεια βρίσκεται στο επίκεντρο, με το νέο Micra να διαθέτει ProPILOT Assist σύστημα ημιαυτόνομης οδήγησης με διατήρηση λωρίδας και απόστασης. Στην σουίτα των συστημάτων ενεργητικής ασφάλειας συμπεριλαμβάνονται: Lane Keep, ACC, φρενάρισμα έκτακτης ανάγκης), σύστημα ανίχνευσης κόπωσης οδηγού, αυτόματο φρενάρισμα με αναγνώριση πεζών, προειδοποιήσεις για τυφλό σημείο, διασταυρούμενη κυκλοφορία και έξοδο επιβατών.

Το αυτοκίνητο είναι διαθέσιμο σε τρείς εκδόσεις εξοπλισμού: Engage, Advance και Evolve, με την αρχική τιμή να ορίζεται στις 26.900 ευρώ για την έκδοση με τη 40άρα μπαταρία. Αν όμως συνυπολογίσουμε την κρατική επιδότηση (3.000 ευρώ + 1.500 ευρώ από το όφελος απόσυρσης) αλλά και την προωθητική ενέργεια 500 ευρώ της Nissan Nικ.Ι. Θεοχαράκης που θα βρίσκεται σε ισχύ μέχρι τις 30 Ιουνίου 2026, η τιμή πέφτει στις 21.900 ευρώ. Αντίστοιχα, η έκδοση Advance με τη μεγάλη μπαταρία των 52 kWh ξεκινά από 31.500 ευρώ και πέφτει στις 26.500 ευρώ. Να αναφέρουμε επίσης ότι το Nissan Micra συνοδεύεται από 5 χρόνια εγγύηση, ενώ στην μπαταρία η εγγύηση είναι 8 χρόνια ή 160.000 χλμ.

Έκδοση Αρχική τιμή Τιμή με επιδότηση και έκπτωση

Engage 40 kWh 26.900 21.900

Advance 40 kWh 28.900 23.900

Advance 52 kWh 31.500 26.500

Evolve 52 kWh 32.900 27.900