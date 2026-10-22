Στην Ελλάδα το νέο smart #2 – Αναλυτικά οι τιμές

Η νέα γενιά του εμβληματικού fortwo επιστρέφει, με τη smart να το λανσάρει στην αγορά ως αμιγώς ηλεκτρικό και με την ονομασία #2. Όσο για τις τιμές, ξεκινούν κάτω από 18.500 ευρώ.

Με αμιγώς ηλεκτρική τεχνολογία, τη σχεδιαστική υπογραφή της Mercedes-Benz και τις χαρακτηριστικές compact διαστάσεις, το νέο smart #2 επαναφέρει την αυθεντική φιλοσοφία της μάρκας, προσφέροντας μια ξεχωριστή πρόταση κινητικότητας για την πόλη και όχι μόνο.



Σχεδόν τρεις δεκαετίες μετά την εμφάνιση του εμβληματικού smart fortwo, το νέο διθέσιο όχημα με τις compact διαστάσεις επαναφέρει τη φιλοσοφία του σε μια σύγχρονη, αμιγώς ηλεκτρική εκδοχή, διατηρώντας ζωντανή την κληρονομιά της μάρκας. Εξελίσσει τον ξεχωριστό χαρακτήρα της και τον προσαρμόζει στις απαιτήσεις της νέας εποχής όσον αφορά στην αστική κινητικότητα.



Με μήκος μόλις 2,746 μέτρα και κύκλο στροφής 6,95 μέτρων, το smart #2 έχει σχεδιαστεί για να κινείται με ευκολία στους στενούς δρόμους της πόλης και να διευκολύνει την καθημερινή αστική χρήση. Η έξυπνη αξιοποίηση του εσωτερικού χώρου, η ενιαία διάταξη καθισμάτων τύπου πάγκου και η

εργονομική διαμόρφωση της καμπίνας δημιουργούν ένα φιλόξενο και εντυπωσιακά ευρύχωρο περιβάλλον, ενώ η διαιρούμενη πίσω πόρτα ενισχύει

την πρακτικότητα στην καθημερινή χρήση.

Τι αυτονομία έχει και πόσο κοστίζει

Το νέο smart #2 διαθέτει μπαταρία LFP χωρητικότητας 35,8 kWh, σχεδιασμένη για να καλύπτει τις καθημερινές ανάγκες μετακίνησης, με

αυτονομία έως 290 km και κατανάλωση ενέργειας 13,6 kWh/100 km.

Σε σταθμό ταχείας φόρτισης DC, η ισχύς φτάνει έως τα 65 kW επιτρέποντας τη φόρτιση της μπαταρίας από το 10% στο 80% σε μόλις 20 λεπτά, υπό ιδανικές συνθήκες. Επιπλέον, η λειτουργία Vehicle-to-Load (V2L) επιτρέπει την τροφοδοσία συμβατών εξωτερικών ηλεκτρικών συσκευών, προσφέροντας ακόμη μεγαλύτερη ευελιξία στην καθημερινή χρήση.



Είναι διαθέσιμο σε τρεις εκδόσεις (pure, premium, couture), με την πρώτη να δίνει έμφαση στην πρακτικότητα, τη δεύτερη στην πιο εκλεπτυσμένη προσέγγιση και τον πλουσιότερο εξοπλισμό και την τελευταία στην εξατομίκευση.

Οι παραγγελίες για το αυτοκίνητο άνοιξαν επισήμως στη χώρα μας, τις τιμές να διαμορφώνονται ως εξής:

smart #2 Pure: 21.490 €

smart #2 Premium: 24.990 €

smart #2 Couture edition: 28.490 €

Οι παραπάνω τιμές είναι χωρίς επιδότηση. Με το Κινούμαι Ηλεκτρικά πέφτουν στα 18.490 ευρώ, 21.990 ευρώ και 25.490 ευρώ, αντίστοιχα. Όσο για τις παραδόσεις, θα ξεκινήσουν το καλοκαίρι του 2027.