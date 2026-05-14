Στην Ελλάδα το Renault Captur που «καίει» βενζίνη και υγραέριο – Πόσο κοστίζει

To Renault Captur στην έκδοση Eco-G που καταναλώνει βενζίνη και υγραέριο ξεκινάει την εμπορική του πορεία στην Ελλάδα και υπόσχεται αυτονομία έως 1.400 χλμ

Νέα δεξαμενή LPG αυξημένης χωρητικότητας (+25%)

Σε λειτουργία LPG, το Captur με τον κινητήρα Eco-G turbo 120 εκπέμπει κατά μέσο όρο 10% λιγότερο CO₂ σε σύγκριση με έναν αντίστοιχο βενζινοκινητήρα. Παράλληλα, γίνεται ακόμη πιο πρακτικό, καθώς η χωρητικότητα της δεξαμενής LPG έχει αυξηθεί κατά 25%, από 40 σε 50 λίτρα.

Σε συνδυασμό με τη δεξαμενή βενζίνης των 48 λίτρων, το σύστημα εξασφαλίζει συνολική αυτονομία έως 1.400 χλμ., με ένα γέμισμα.

Η κατανάλωση του κινητήρα Eco-G turbo 120 ξεκινά από 7,2 λτ./100 χλμ. (5,9 λτ./100 χλμ. με βενζίνη), ενώ οι εκπομπές CO₂ από 116 γραμ./χλμ. (133 γραμ./χλμ. με βενζίνη), χαμηλότερες σε σχέση με την έκδοση EcoG 100. Η δεξαμενή LPG τοποθετείται στη θέση που συνήθως καταλαμβάνει η ρεζέρβα, χωρίς επίπτωση στη χωρητικότητα της δεξαμενής βενζίνης.

Νέοι καθρέφτες και αναβαθμισμένα συστήματα υποβοήθησης της οδήγησης

Εκτός από τον νέο κινητήρα bi-fuel, το Captur εξοπλίζεται με νέους εξωτερικούς καθρέφτες, προερχόμενους από το νέο Clio. Η αναβαθμισμένη σχεδίασή τους μειώνει τον αεροδυναμικό θόρυβο και βελτιώνει την αεροδυναμική. Οι νέοι καθρέπτες μπορούν, επίσης, να προβάλλουν το λογότυπο της Renault στο έδαφος (προαιρετικός εξοπλισμός).

Παράλληλα, το Captur εφοδιάζεται με σύστημα παρακολούθησης οδηγού με κάμερα (Advanced Driver Monitoring System), σχεδιασμένο να ανιχνεύει σημάδια κόπωσης και απόσπασης προσοχής του οδηγού. Παράλληλα, η λειτουργία υποβοήθησης στάθμευσης έχει αναβαθμιστεί με τη νέα digital κάμερα οπισθοπορείας υψηλής ευκρίνειας, βελτιώνοντας σημαντικά την ποιότητα εικόνας και προσφέροντας πιο ακριβή και λεπτομερή απεικόνιση του περιβάλλοντος κατά τους ελιγμούς.

Νέος είναι και ο ψηφιακός πίνακας οργάνων 10,3’’, αλλά και το σύστημα πολυμέσων openRlink με οθόνη αφής 10,4’’, Google built-in & πλοήγηση.

LPG: H πιο προσιτή εναλλακτική κίνησης

Το LPG (υγραέριο κίνησης) είναι καθιερωμένο ως μια εναλλακτική επιλογή για τους οδηγούς, ενώ στην Ελλάδα υπάρχουν πάνω από 1.200 πρατήρια διάθεσης.

Το 2025, η Renault πούλησε περισσότερα από 15.600 bi-fuel αυτοκίνητα, εκ των οποίων σχεδόν τα 5.700 ήταν Captur, μια αύξηση της τάξης του 60% σε σχέση με το 2024. Αντιστοίχως, στην ελληνική αγορά η αύξηση άγγιξε το 40%.

Η τεχνολογία bi-fuel (βενζίνης/LPG) της Renault βασίζεται σε πάνω από 15 χρόνια τεχνογνωσίας της μάρκας πάνω σε αυτούς τους κινητήρες. Ως εργοστασιακό σύστημα, τοποθετημένο στη γραμμή συναρμολόγησης του μοντέλου, προσφέρει αξιοπιστία αντίστοιχη ενός βενζινοκινητήρα.

Τεχνικά χαρακτηριστικά Renault Captur Eco-G 120 PS