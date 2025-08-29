Στην Ελλάδα το Tesla Model Y Performance – Η τιμή του

Η έκδοση Performance του SUV αποδίδει 460 ίππους και ολοκληρώνει το σπριντ 0-100 χλμ./ώρα σε 3,5 δευτερόλεπτα.

Η Tesla αποκάλυψε την πανίσχυρη έκδοση του Model Y, Performance, η οποία είναι διαθέσιμη στην ελληνική αγορά.

Εκτός από τα premium στάνταρ χαρακτηριστικά που διαθέτει κάθε όχημα Model Y, όπως πανοραμική γυάλινη οροφή με ηχομονωτικό κρύσταλλο σε όλη την καμπίνα, πίσω οθόνη αφής 8″, καθίσματα δεύτερης σειράς με ηλεκτρική αναδίπλωση, Autopilot, ενημερώσεις λογισμικού over-the-air, το νέο Model Y Performance προσθέτει μεταξύ άλλων:

Ειδικά σχεδιασμένο μπροστινό και πίσω μέρος για επιδόσεις σε υψηλή ταχύτητα, νέες σφυρήλατες ζάντες 21″ Arachnid 2.0, με αεροδυναμικά καλύμματα, κόκκινες δαγκάνες φρένων και σήμα Performance στην πόρτα του χώρου αποσκευών.

Παράλληλα, περιλαμβάνει φώτα υποδοχής με σήμα Perfromance, γυαλιστερό μαύρο φινίρισμα στο μπροστινό και πίσω μέρος, αλλά και στα καλύμματα καθρεφτών, σπόιλερ απο ανθρακόνημα, για βελτιωμένη σταθερότητα στις υψηλές ταχύτητες, σπορ μπροστινά καθίσματα με ηλεκτρικές μονάδες επέκτασης μαξιλαριών μηρών, διακοσμητικά ένθετα από ανθρακονήματα για το ταμπλό και τις πόρτες και πεντάλ αλουμινίου.

Η ολοκαίνουργια οθόνη αφής 16″ με λεπτότερα πλαίσια και υψηλότερη ανάλυση προσφέρει σχεδόν 80% περισσότερα pixel από την οθόνη 15,4″ σε άλλες εκδόσεις Model Y, παρέχοντας βελτιωμένη εμπειρία.

Όλες αυτές οι αναβαθμίσεις δίνουν στο Model Y Performance πιο ξεχωριστή και επιθετική εμφάνιση, που το καθιστά αμέσως αναγνωρίσιμο στο δρόμο, ενώ μένει πιστό στην κομψή και λειτουργική χαρακτηριστική σχεδίαση της Tesla.

Το νέο Model Y Performance αποδίδει 460 ίππους, επιταχύνει από 0 σε 100 χλμ/ώρα σε 3,5 δευτερόλεπτα και επιτυγχάνει μέγιστη ταχύτητα 250 χλμ/ώρα, με την κατανάλωση 16,2 να περιορίζεται σε kWh/100 χλμ., ξεκλειδώνοντας αυτονομία 580 χλμ. κατά WLTP.

Η αναβαθμισμένη μπαταρία, εξοπλισμένη με νέα στοιχεία που προσφέρουν υψηλότερη ενεργειακή πυκνότητα, περισσότερη ενέργεια, χωρίς επιπλέον βάρος. Η υπερσύγχρονη μονάδα κίνησης υψηλών επιδόσεων παρέχει περισσότερη ροπή και ισχύ, καθώς και βελτιωμένη απόδοση.

Το νέο Model Y Performance επωφελείται από βελτιώσεις στο πλαίσιο, που ταιριάζει με την αυξημένη απόδοση του συστήματος μετάδοσης κίνησης, όπως και προσαρμοζόμενη ανάρτηση που «διαβάζει» τις συνθήκες του δρόμου.

Η τιμή του Tesla Model Y Performance στην Ελλάδα ξεκινάει από τα 61.990 ευρώ και είναι διαθέσιμο για παραγγελία. Σημειώνεται ότι το μοντέλο κατασκευάζεται στο Gigafactory Berlin-Brandenburg, στη Γερμανία.