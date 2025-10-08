Στην Ελλάδα το υβριδικό Dacia Bigster με υγραέριο (+τιμές)

Η έκδοση mild hybrid-G 140 διακρίνεται για την αποδοτικότητά της, προσφέροντας συνολική αυτονομία έως και 1.450 χλμ.

Το εμπορικό ταξίδι της στην ελληνική αγορά ξεκινάει η έκδοση του Dacia Bigster με τον αποδοτικό ήπια υβριδικό κινητήρα διπλού καυσίμου G-140 -διαθέσιμη από 24.800 ευρώ.

Το υβριδικό σύστημα υποστηρίζει τον τρικύλινδρο 1,2 λίτρου turbo κινητήρα κατά την εκκίνηση και την επιτάχυνση, προσφέροντας αυξημένη ροπή, χαμηλότερη κατανάλωση και βελτιωμένη οδηγική απόδοση — είτε το αυτοκίνητο κινείται με βενζίνη, είτε με υγραέριο.

Ο κινητήρας mild hybrid-G 140 λειτουργεί με δύο ανεξάρτητες δεξαμενές καυσίμου (50 λίτρα βενζίνη και 50 λίτρα LPG), προσφέροντας συνολική αυτονομία έως και 1.450 χλμ. Το ρεζερβουάρ υγραερίου είναι τοποθετημένο κάτω από το δάπεδο του χώρου αποσκευών, χωρίς να επηρεάζει τη χωρητικότητά του, ενώ ένας διακόπτης στο ταμπλό επιτρέπει την άμεση και ομαλή εναλλαγή καυσίμου.

Κατά τη λειτουργία με υγραέριο, το Bigster mild hybrid-G 140 εκπέμπει κατά μέσο όρο 10 % λιγότερο CO₂ σε σχέση με έναν αντίστοιχο βενζινοκινητήρα, χωρίς υβριδική υποβοήθηση.

Υπενθυμίζεται ότι η Dacia είναι ο μοναδικός κατασκευαστής που προσφέρει κινητήρες διπλού καυσίμου σε ολόκληρη τη γκάμα της — με εξαίρεση τα αμιγώς ηλεκτρικά μοντέλα.

Από το 2010, η Dacia έχει πουλήσει πάνω από 1.000.000 οχήματα διπλού καυσίμου παγκοσμίως, κατέχοντας την πρώτη θέση στην ευρωπαϊκή αγορά LPG, με μερίδιο άνω του 67 % στο τέλος του α΄ τριμήνου 2025.

Σχεδόν 4 στους 10 πελάτες Dacia επιλέγουν σήμερα κινητήρα διπλού καυσίμου — μια τεχνολογία αποδεδειγμένα αξιόπιστη, οικονομική στη χρήση και απλή στη λειτουργία, που ανταποκρίνεται πλήρως στις πραγματικές ανάγκες των οδηγών.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το σύστημα υγραεριοκίνησης, σε όλα τα μοντέλα του Renault Group, τοποθετείται στη γραμμή παραγωγής των μοντέλων και καλύπτεται από την ίδια 5ετή εργοστασιακή εγγύηση, που καλύπτει και όλες τις υπόλοιπες εκδόσεις τους.

Το νέο Dacia Bigster mild hybrid G-140 είναι άμεσα διαθέσιμο στο δίκτυο εξουσιοδοτημένων διανομέων Dacia σε όλη την Ελλάδα, με τις κάτωθι τιμές.