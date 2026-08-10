Στην κυκλοφορία η Παλαιά Παραλιακή

Αίρονται πλήρως οι προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.

Ο Δήμος Καλλιθέας ενημερώνει τους δημότες, τους κατοίκους και τους οδηγούς ότι σήμερα Δευτέρα 10 Αυγούστου 2026, παραδίδεται ξανά στην κυκλοφορία το τμήμα της Παλαιάς Λεωφόρου Ποσειδώνος, από τη Λεωφόρο Θησέως έως την οδό Καποδιστρίου.

Με την ολοκλήρωση των εργασιών κατασκευής της νέας οδικής γέφυρας του Ιλισσού, καθώς και της παράλληλης γέφυρας διέλευσης των δικτύων κοινής ωφέλειας:

• Αίρονται πλήρως οι προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.

• Τίθεται σε πλήρη λειτουργία η φωτεινή σηματοδότηση της παλαιάς παραλιακής στο ύψος του Ιλισσού.

Πρόκειται για ένα κομβικής σημασίας έργο αντιπλημμυρικής προστασίας στο πλαίσιο των «Έργων Διευθέτησης Ποταμού Ιλισσού», το οποίο θωρακίζει οριστικά την περιοχή, επιλύοντας χρόνια ζητήματα ασφάλειας, απορροής υδάτων και προσβασιμότητας.

Η εκτέλεση του έργου επέφερε αναπόφευκτα ταλαιπωρία στην καθημερινότητα των κατοίκων και στις μετακινήσεις των οδηγών. Ωστόσο, η υλοποίησή του ήταν απολύτως απαραίτητη για τη θωράκιση της πόλης, δίνοντας πλέον τη θέση της σε μια σύγχρονη, ασφαλή και λειτουργική υποδομή για όλους.