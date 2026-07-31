Στην τελική ευθεία η λειτουργία της σχολής οδηγών των ΟΣΥ

Μεγάλο ενδιαφέρον για το πρόγραμμα επιδοτούμενης εκπαίδευσης.

Της Δέσποινας Κόντη

Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για να λειτουργήσει η πρότυπη σχολή οδηγών των Οδικών Συγκοινωνιών (ΟΣΥ), η οποία θα δίνει τη δυνατότητα επιδοτούμενης εκπαίδευσης υποψήφιων οδηγών λεωφορείων από την εταιρεία, σε μια προσπάθεια να αντιμετωπιστεί το οξύ πρόβλημα των ελλείψεων στη συγκεκριμένη ειδικότητα. Σήμερα οι ελλείψεις υπολογίζονται σε περίπου 600 οδηγούς παρά τις προσλήψεις των τελευταίων ετών, με αποτέλεσμα να «κόβονται» δρομολόγια και να δοκιμάζεται η υπομονή του επιβατικού κοινού.

Τελευταίο βήμα πριν από τη λειτουργία της σχολής ήταν πριν από λίγες ημέρες και η υπογραφή σύμβασης με ανάδοχο για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών τεχνικής και διοικητικής υποστήριξης με σκοπό τη συγκέντρωση, την προετοιμασία και τη σύνταξη του συνόλου των απαιτούμενων νομιμοποιητικών εγγράφων και δικαιολογητικών, στο πλαίσιο της διαδικασίας αδειοδότησης εκπαιδευτικών δομών των ΟΣΥ.

Σκοπός είναι η πλήρης συγκρότηση και υποβολή των σχετικών φακέλων για τη γνωστοποίηση λειτουργίας και την αδειοδότηση της σχολής οδηγών, καθώς και για την αδειοδότηση του Κέντρου ΠEI των ΟΣΥ, σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο. Μέσω της σχολής οδηγών, η εταιρεία αναλαμβάνει το κόστος της εκπαίδευσης και πρακτικής εξέτασης σε ανειδίκευτο προσωπικό, το οποίο θα μπορεί να συμμετέχει σε προκηρύξεις των ΟΣΥ και να προσλαμβάνεται στον φορέα, υπό την προϋπόθεση επιτυχίας στις εξετάσεις και κατοχής των νόμιμων προσόντων.

Ωστόσο, όσοι αποκτήσουν το επαγγελματικό δίπλωμα θα υποχρεούνται να παραμείνουν στις ΟΣΥ για πέντε χρόνια, ενώ σε περίπτωση πρόωρης αποχώρησής τους προβλέπεται η επιστροφή του κόστους εκπαίδευσης.

Στο μεταξύ, πολύ ζωηρό είναι το ενδιαφέρον για το πρόγραμμα επιδοτούμενης εκπαίδευσης που προσφέρουν οι ΟΣΥ, καθώς, σύμφωνα με πληροφορίες, έχουν κατατεθεί γύρω στις 620 αιτήσεις σε πρόσφατη προκήρυξη για την πρόσληψη 167 οδηγών αορίστου χρόνου, στην οποία μπορούσαν να συμμετάσχουν και όσοι δεν κατείχαν επαγγελματικό δίπλωμα. Οι τελευταίοι έχουν τη δυνατότητα εκπαίδευσης στη σχολή οδηγών της εταιρείας.

Πάντως, οι οδηγοί θα πιάσουν τιμόνι μόλις τελειώσουν την εκπαίδευσή τους, όπως προβλέπει ο νόμος, σύμφωνα με τις ελάχιστες απαιτήσεις θεωρητικών και πρακτικών μαθημάτων καθώς και τις ανάγκες που μπορεί να έχει ο κάθε υποψήφιος. Το ελάχιστο υποχρεωτικό πρόγραμμα περιλαμβάνει 15 ώρες θεωρητικής κατάρτισης αλλά και 15 ώρες πρακτικής οδήγησης. Υπενθυμίζεται πως η έλλειψη οδηγών αποτελεί πανευρωπαϊκό φαινόμενο που πλήττει και τις αστικές συγκοινωνίες της Αθήνας, οι οποίες τα προηγούμενα χρόνια ήρθαν αντιμέτωπες με συνταξιοδοτήσεις, μετατάξεις εργαζομένων αλλά και «πάγωμα» προσλήψεων.

Παράλληλα, αρκετοί νεοπροσληφθέντεςγύρισαν την πλάτη στις αστικές συγκοινωνίες καθώς δεν αναγνωρίζεται η προϋπηρεσία τους στον ιδιωτικό τομέα, ενώ για να γίνει το επάγγελμα πιο ελκυστικό ορίστηκε μηνιαίο μπόνους 150 ευρώ για τους ενεργούς οδηγούς. Το 2025 εντάχθηκαν στην εταιρεία 422 νέοι οδηγοί, ενώ το 2026 έχουν ήδη προσληφθεί 150 μόνιμοι και 73 με συμβάσεις ορισμένου χρόνου.

Πηγή: Kathimerini.gr