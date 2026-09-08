Στο 62% η πρόοδος κατασκευής του Flyover

Με την ολοκλήρωσή του, η χωρητικότητα του οδικού άξονα αναμένεται να διπλασιαστεί, από περίπου 5.000 σε 10.000 οχήματα την ώρα.

Το εργοτάξιο της Υπερυψωμένης Λεωφόρου Ταχείας Κυκλοφορίας της Θεσσαλονίκης (Flyover), στην Πυλαία, επισκέφθηκε ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρίστος Δήμας, συνοδευόμενος από τον Γενικό Γραμματέα Υποδομών Δημήτρη Αναγνώπουλο.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης στο εργοτάξιο, ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών ενημερώθηκε για την εξέλιξη των εργασιών, οι οποίες αναπτύσσονται με εντατικούς ρυθμούς, με την πρόοδο κατασκευής του έργου να ξεπερνά πλέον το 60%.

Η Αναβάθμιση της Ανατολικής Εσωτερικής Περιφερειακής Θεσσαλονίκης αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα οδικά έργα που βρίσκονται σήμερα σε εξέλιξη στη χώρα και υλοποιείται μέσω Σύμπραξης Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ).

Το έργο εκτείνεται σε μήκος 12,5 χιλιομέτρων, από τον Α/Κ Κ5, στο ύψος του Νοσοκομείου Παπαγεωργίου, έως τον Α/Κ Κ12, στη σύνδεση με την Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης – Μουδανιών, και περιλαμβάνει την κατασκευή της Υπερυψωμένης Ταχείας Λεωφόρου (Flyover), μήκους περίπου 4 χιλιομέτρων.

Η χωρητικότητα του οδικού άξονα θα διπλασιαστεί

Με την ολοκλήρωσή του, η χωρητικότητα του οδικού άξονα αναμένεται να διπλασιαστεί, από περίπου 5.000 σε 10.000 οχήματα την ώρα, περιορίζοντας την κυκλοφοριακή συμφόρηση και βελτιώνοντας ουσιαστικά τις συνθήκες μετακίνησης στη Θεσσαλονίκη.

Ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρίστος Δήμας δήλωσε: «Η υπερυψωμένη Λεωφόρος Ταχείας Κυκλοφορίας είναι ένα εμβληματικό έργο για τη Θεσσαλονίκη και τη χώρα συνολικά, ένα από τα πλέον πρωτοποριακά και καινοτόμα έργα υποδομής που υλοποιούνται σήμερα στην Ελλάδα.

Η πρόοδος κατασκευής του έργου φτάνει πλέον το 62%. Είναι χαρακτηριστικό ότι τον Σεπτέμβριο του 2025, όταν επισκεφθήκαμε ξανά το εργοτάξιο, η πρόοδος βρισκόταν στο 30%. Μέσα σε έναν χρόνο, λοιπόν, το ποσοστό υλοποίησης έχει υπερδιπλασιαστεί, γεγονός που αποτυπώνει τους εντατικούς ρυθμούς με τους οποίους εξελίσσονται οι εργασίες.

Με την ολοκλήρωση του έργου, η χωρητικότητα του συγκεκριμένου οδικού άξονα αναμένεται να διπλασιαστεί, από περίπου 5.000 σε 10.000 οχήματα την ώρα, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην αποσυμφόρηση της κυκλοφορίας και στη βελτίωση των καθημερινών μετακινήσεων στη Θεσσαλονίκη.

Παράλληλα, η αναβαθμισμένη Περιφερειακή Οδός θα εξυπηρετήσει σημαντικά και τις διαπεριφερειακές μετακινήσεις, διευκολύνοντας την εμπορική και τουριστική δραστηριότητα.

Συνεχίζουμε με τους ίδιους εντατικούς ρυθμούς, με στόχο το έργο να ολοκληρωθεί εντός του προβλεπόμενου χρονοδιαγράμματος, στο πρώτο εξάμηνο του 2027. Πρόκειται για μια υποδομή που θα αλλάξει ουσιαστικά τις μετακινήσεις στη Θεσσαλονίκη και θα αναβαθμίσει συνολικά τη λειτουργία του οδικού δικτύου της πόλης».

Παρόντες στην αυτοψία ήταν επίσης ο υφυπουργός Ανάπτυξης, αρμόδιος για θέματα Έρευνας και Καινοτομίας, Σταύρος Καλαφάτης, οι βουλευτές Α΄ Θεσσαλονίκης Δημήτρης Κούβελας και Β΄ Θεσσαλονίκης Θεόδωρος Καράογλου, ο Αντιπεριφερειάρχης Υποδομών και Δικτύων Κεντρικής Μακεδονίας Πάρις Μπίλλιας, στελέχη των υπηρεσιών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και εκπρόσωποι της κοινοπραξίας, μεταξύ των οποίων ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΑΒΑΞ Κωνσταντίνος Μιτζάλης και ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΜΕΤΚΑ Ντίνος Μπενρουμπή.