Στο 90% η επέκταση του Μετρό Θεσσαλονίκης προς Καλαμαριά – Δείτε βίντεο

Η επέκταση θα διευκολύνει τη σύνδεση του κέντρου της πόλης με την Καλαμαριά, την Αρετσού, τη Νέα Κρήνη και τη Μίκρα, και θα αποσυμφορήσει το οδικό δίκτυο.

Συνεχίζονται οι εργασίες για την ολοκλήρωση του έργου της επέκτασης του Μετρό Θεσσαλονίκης προς Καλαμαριά, που θα προσθέσει στο δίκτυο 5 νέους σταθμούς, έχοντας μήκος υπόγειας γραμμής 4,78 χλμ.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του statusfm.gr, η πρόοδος υλοποίησης του έργου αγγίζει το 90%, ενώ εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθεί μετά το Πάσχα.

Στο πλαίσιο της ολοκλήρωσης των εργασιών, η υφιστάμενη γραμμή του Μετρό Θεσσαλονίκης θα κλείσει για διάστημα 15 ημερών από τα μέσα Μαρτίου μέχρι και τη Μεγάλη Εβδομάδα, ενώ μετά το Πάσχα θα υπάρξει και άλλη διακοπή της λειτουργίας του.

Το έργο της Επέκτασης προς Καλαμαριά θα περιλαμβάνει τους σταθμούς Νομαρχία, Καλαμαριά, Αρετσού, Νέα Κρήνη και Μίκρα) και αναμένεται αναβαθμίσει συγκοινωνιακά και περιβαλλοντικά το Δήμο Καλαμαριάς, βελτιώνοντας αισθητά την καθημερινότητα των πολιτών.

Με την ολοκλήρωση της επέκτασης προς Καλαμαριά, αναμένεται να εξυπηρετούνται καθημερινά 63.000 επιβάτες, να κυκλοφορούν καθημερινά περίπου 12.000 ΙΧ οχήματα λιγότερα, επιφέροντας αντίστοιχα μείωση των ρύπων CO2 κατά 43 τόνους ημερησίως, ενώ η απόσταση από το Σταθμό της Μίκρας μέχρι το κέντρο της Θεσσαλονίκης αναμένεται να καλύπτεται σε μόλις 15 λεπτά.