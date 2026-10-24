Στο σφυρί ένα από τα πιο ιστορικά εργοστάσια της Ελλάδας – Δείτε ποιο

Το συγκρότημα αποτελείται από τρία κτίρια βιομηχανικού τύπου και δύο κτίρια γραφείων με πρόσοψη επί της Λεωφ. Αθηνών 40 στο Περιστέρι.

Στο σφυρί έχει βγει ένα από τα πιο ιστορικά βιομηχανικά συγκροτήματα της Ελλάδας του προηγούμενου αιώνα.

Ο λόγος για τα εμβληματικά κτίρια της Βιαμάξ στην πρώην Λεωφόρο Καβάλας στο Περιστέρι, τα οποία στην εποχή της ακμής τους, απασχολούσαν 2.500 εργαζόμενους.

Το συγκρότημα αποτελείται από τρία κτίρια βιομηχανικού τύπου και δύο κτίρια γραφείων με πρόσοψη επί της Λεωφ. Αθηνών 40 στο Περιστέρι. Καταλαμβάνει το σύνολο σχεδόν του οικοδομικού τετραγώνου 935 του Δήμου Περιστεριού που περικλείται από τις οδούς Βέροιας, Βερβαίνων και Βόλου, και τη Λεωφ. Αθηνών.

Το συγκρότημα στέγαζε τις κεντρικές εγκαταστάσεις της αμαξοποιίας Βιαμάξ για πολλές δεκαετίες του περασμένου αιώνα. H συνολική επιφάνεια οικοπέδου είναι 29.761 m2 και οι δομημένες επιφάνειες κύριων και βοηθητικών χώρων ξεπερνούν τις 46.000 m2. Έχει πλέον αποκτήσει χρήση γης Πολεδομικού Κέντρου από το 2008, καλύπτοντας όλες τις δυνατές χρήσεις εντός του αστικού ιστού.

Η ιστορία της Βιαμάξ

Η Βιαμάξ ιδρύθηκε το 1955 από τον Μιχαήλ Κ. Φωστηρόπουλο και σύντομα εξελίχθηκε σε ηγέτιδα δύναμη της βιομηχανίας της ελληνικής αμαξοποιΐας έως το 1984, κατασκευάζοντας ολοκληρωμένα λεωφορεία, φορτηγά ψυγεία και τουριστικά πούλμαν, όπως τα R495, F580 και Ο303 με diesel κινητήρες Μercedes-Benz.

Η εξέλιξη και επιτυχία της Βιαμάξ, δεν ήταν σε καμία περίπτωση τυχαία, αντιθέτως, οφείλονταν στο ότι είχε κερδίσει την εμπιστοσύνη της αγοράς λόγω της εξελιγμένης σχεδίασης, αξιοπιστίας και ποιότητας που είχαν τα οχήματα με την υπογραφή της.

Η Βιαμάξ έθεσε νέα πρότυπα στην ελληνική αγορά σχετικά με την τεχνική εκπαίδευση του εργατικού δυναμικού, την επένδυση σε έρευνα και ανάπτυξη και τις αυστηρές διαδικασίες ποιοτικού ελέγχου. Μεγάλο μερίδιο των προίόντων της μονάδας παραγωγής λεωφορείων στην Αθήνα, και της μονάδας παραγωγής φορτηγών ψυγείων στη Θεσσαλονίκη προοριζόνταν για εξαγωγές σε χώρες της Αφρικής, Εγγύς και Μέσης Ανατολής.

Με την είσοδο της Ελλάδας στην Ευρωπαική Οικονομική Κοινότητα η παραγωγή διακόπηκε καθώς δεν υπήρχε πλέον λόγος λειτουργίας ανεξάρτητων παραγωγικών μονάδων εντός της Κοινής Αγοράς. Εν συνεχεία η εταιρεία δραστηριοποιήθηκε ως αποκλειστικός διανομέας για την Ελλάδα Oίκων κατασκευής αυτοκινήτων, φορτηγών, λεωφορείων, τρακτέρ και εκσκαπτικών όπως Rover, KIA, JCB, DAF, Landini, ISEKI, David Brown, Steyer, Case, ΙΜΤ.

Το 1999 με την τροποποίηση του νομικού πλαισίου της Ευρωπαικής Ένωσης σχετικά με τα γεωγραφικά δικαιώματα διανομής, η Βιαμάξ προέβη στην πώληση των ανωτέρω franchises και δραστηριοποιείται πλέον στη διαχείριση και αξιοποίηση ακινήτων.