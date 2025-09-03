Στο τιμόνι οι νέοι οδηγοί του ΟΑΣΘ – Περισσότερα λεωφορεία στους δρόμους

Ο οργανισμός διαθέτει 110 ιδιόκτητα ηλεκτροκίνητα λεωφορεία, ενώ θα αποκτήσει επιπλέον 50 τα οποία θα είναι 18μετρα.

Καθήκοντα ανέλαβαν τη Δευτέρα 1η Σεπτεμβρίου οι νέοι οδηγοί λεωφορείων, επιτρέποντας στις αστικές συγκοινωνίες της Θεσσαλονίκης να εξυπηρετούν το επιβατικό κοινό με περισσότερα δρομολόγια.

«Καλωσορίζουμε τους νέους, επαγγελματίες οδηγούς, που από σήμερα 1 Σεπτεμβρίου, όπως ακριβώς είχαμε δεσμευτεί, πιάνουν δουλειά. Τους υποδεχόμαστε με μεγάλη χαρά στην οικογένεια του ΟΑΣΘ και στις αστικές συγκοινωνίες της Θεσσαλονίκης», σημειώνει ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ΟΑΣΘ Κώστας Ταγγίρης.

Ο ίδιος αναφέρεται και στην αύξηση των δρομολογίων του Οργανισμού. «Οι οδηγοί που προσλάβαμε, σηματοδοτούν χρονικά την επαναφορά στο χειμερινό πρόγραμμα δρομολόγησης του στόλου μας. Από σήμερα, στους δρόμους της Θεσσαλονίκης θα κυκλοφορούν περισσότερα λεωφορεία, καλοσυντηρημένα λεωφορεία, καινούργια λεωφορεία, που θα εξυπηρετούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τους επιβάτες και τους επισκέπτες της πόλης μας. Εύχομαι καλά δρομολόγια», καταλήγει ο κ. Ταγγίρης.

Ο ΟΑΣΘ την νέα περίοδο διαθέτει επάρκεια λεωφορείων, με ποσοστό άνω του 50% του στόλου που δρομολογεί, να αποτελείται από καινούρια οχήματα.

Ειδικότερα,

-διαθέτει 110 ιδιόκτητα ηλεκτροκίνητα λεωφορεία που άρχισαν να κυκλοφορούν τον Μάιο του 2024,

-διαθέτει με τη μέθοδο του leasing 41 ντιζελοκίνητα λεωφορεία τα οποία κυκλοφόρησαν για πρώτη φορά τους πρώτους μήνες του τρέχοντος έτους,

-τις προηγούμενες μέρες προμηθεύτηκε ακόμα 5 καινούρια ντιζελοκίνητα λεωφορεία, επίσης με τη μέθοδο του leasing, τα οποία αυτές τις μέρες δρομολογούνται.

Δηλαδή, ο ΟΑΣΘ έχει στον στόλο του συνολικά 156 καινούρια λεωφορεία.

Το επόμενο ορόσημο για τον στόλο του ΟΑΣΘ τοποθετείται στον προσεχή Ιούνιο, οπότε ο Οργανισμός αναμένεται να διαθέτει ακόμα 50 καινούρια, ηλεκτροκίνητα, ιδιόκτητα λεωφορεία, τα οποία θα είναι 18μετρα, δηλαδή μεγάλα, αρθρωτά.

Τα λεωφορεία αυτά θα τα αποκτήσει ο ΟΑΣΘ μετά από ηλεκτρονικό, διεθνή διαγωνισμό τον οποίο τρέχει το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών. Η προμήθειά τους θα χρηματοδοτηθεί από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Στόχος είναι στο τέλος του 2027 το σύνολο των λεωφορείων του ΟΑΣΘ να είναι καινούργια.