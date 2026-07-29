Στο τραπέζι η δωρεάν αντικατάσταση όλων των αυτοκινήτων με ηλεκτρικά σε ελληνικό νησί

Στα πράσινα μονοπάτια της Αστυπάλαιας ενδέχεται να βαδίσει ένα ακόμη ελληνικό νησί, όπως ανέφερε ο πρωθυπουργός.

Την προώθηση της ηλεκτροκίνησης στο Αγαθονήσι φαίνεται ότι εξετάζει η κυβέρνηση όπως προέκυψε από την επίσκεψη του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στο νησί.

Κατά την ομιλία του σε συγκέντρωση πολιτών στο νησί, ο πρωθυπουργός ανέφερε: «Πρότεινα στον Δήμαρχο να εξετάσουμε τη δυνατότητα να μετατρέψουμε το Αγαθονήσι σε ένα νησί πλήρους ηλεκτροκίνησης.

»Θα ήμουν απολύτως διατεθειμένος να αντικαταστήσω όλα τα οχήματά σας δωρεάν, με ηλεκτρικά οχήματα. Και τα οχήματα του Δήμου αλλά και τα οχήματα τα οποία έχετε, υπό την προϋπόθεση ότι θα μπορέσουμε να δημιουργήσουμε και την υποδομή για τους σταθμούς φόρτισης.

»Νομίζω ότι κατ’ εξοχήν τα μικρά νησιά μπορούν να βρεθούν στην πρώτη γραμμή μιας μετάβασης, πράσινης μετάβασης, την οποία και να μπορείτε να την υποστηρίζετε και να δουλεύει προς όφελός σας. Θα είναι πάρα πολύ σημαντικό για την εικόνα του νησιού, αν μπορέσετε να κάνετε αυτό το βήμα.

Θα ήμουν έτοιμος να σας υποστηρίξω σε αυτή την προσπάθεια χωρίς κανένα κόστος -να το τονίσω αυτό- για τους κατοίκους των νησιών».

Στα πρότυπα της Αστυπάλαιας;

Σημειώνεται ότι η ελληνική κυβέρνηση έχει ήδη προωθήσει τη μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση στο νησί της Αστυπάλαιας, στο πλαίσιο του προγράμματος «Αστυπάλαια: έξυπνο και αειφόρο νησί», με τη συνδρομή του του Volkswagen Group και την υποστήριξη της Kosmocar.

Το πρόγραμμα για τη μετατροπή της Αστυπάλαιας εδράζεται ουσιαστικά σε τέσσερις πυλώνες, το πρώτο εκ των οποίων αφορά στην αντικατάσταση του στόλου των αυτοκινήτων, ιδιωτικών και δημόσιων, με ηλεκτροκίνητα οχήματα.

Επιπλέον, σε εφαρμογή βρίσκεται και το astyMOVE που επιτρέπει σε κατοίκους και επισκέπτες να παραγγέλνουν και να μοιράζονται ηλεκτρικά μεταφορικά μέσα μέσω ψηφιακής εφαρμογής, ευέλικτα, ανάλογα με τις ανάγκες τους.