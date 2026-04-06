Στους 4ΤΡΟΧΟΥΣ Απριλίου, εκτάκτως το Μ. Σάββατο με την «Καθημερινή»

Το τεύχος Απριλίου κινείται στον πυρήνα μιας μεταβατικής εποχής, εκεί όπου η ηλεκτροκίνηση, τα υβριδικά σύνολα και οι πιο παραδοσιακές λύσεις συνυπάρχουν.

Η νέα Mercedes CLA στην έκδοση 200 αποτυπώνει με τον πιο χαρακτηριστικό τρόπο τη διττή κατεύθυνση της αγοράς. Με κοινή πλατφόρμα για ηλεκτρικές και θερμικές εκδόσεις, φέρνει στο προσκήνιο το ερώτημα της επόμενης εποχής: πόσο μεταβατική είναι τελικά αυτή η περίοδος και ποια τεχνολογία θα επικρατήσει στην πράξη;

Από την πλευρά της, η BMW με την iX3 ανοίγει ακόμη ένα κεφάλαιο στην ιστορία της, με την πρώτη ουσιαστική εφαρμογή της φιλοσοφίας Neue Klasse στην πράξη. Ένα ηλεκτρικό SUV που δεν περιορίζεται σε ρόλο τεχνολογικής επίδειξης, αλλά επιχειρεί να θέσει νέες βάσεις σε επίπεδο αποδοτικότητας, αρχιτεκτονικής και συνολικής εμπειρίας.

Στην καρδιά της αγοράς, ένα από τα πιο ενδιαφέροντα συγκριτικά του τεύχους φέρνει αντιμέτωπες δύο διαφορετικές προσεγγίσεις: το υβριδικό Toyota C-HR και το ήπια εξηλεκτρισμένο Volkswagen T-Roc. Δύο SUV με κοινό στόχο, αλλά με διαφορετική φιλοσοφία, που αποτυπώνουν τη σημερινή πολυφωνία της κατηγορίας.

Την ίδια στιγμή, το Toyota RAV4 συνεχίζει να εξελίσσει τη συνταγή που ουσιαστικά καθιέρωσε, ενισχύοντας την υβριδική του ταυτότητα, ενώ από την Κίνα, το Aion V σηματοδοτεί την είσοδο ενός ακόμη «παίκτη» στην ελληνική αγορά.

Η οδηγική πλευρά του τεύχους διατηρεί τον δικό της χαρακτήρα. Στην πίστα των Μεγάρων, το ηλεκτρικό Audi S6 Avant e-tron συναντά την Porsche 911 GT3 RS, σε μια συνύπαρξη που αναδεικνύει… τη σιωπηλή προσαρμογή στο αύριο και την ωμή μηχανολογική ένταση που ακόμη επιμένει.

Το οδοιπορικό του μήνα, με φόντο την Κέρκυρα και πρωταγωνιστή το Peugeot 3008 plug-in hybrid, κινείται στο ίδιο μήκος κύματος. Ανάμεσα σε ηλεκτρική αυτονομία και θερμική ελευθερία, η διαδρομή έχει συμβολικό χαρακτήρα στο ελληνικό τοπίο των ημερών του Πάσχα.

Και φυσικά, η πόλη… περιμένει και το νέο Renault Twingo επιστρέφει ως αμιγώς ηλεκτρικό, επιχειρώντας να επαναφέρει τη λογική του προσιτού αυτοκινήτου πόλης σε μια εποχή αυξημένων απαιτήσεων και κόστους.

Στους 4ΤΡΟΧΟΥΣ, εκτάκτως το Μ. Σάββατο με την «Καθημερινή».