Στους 4ΤΡΟΧΟΥΣ, την Κυριακή 3 Μαΐου με την «Καθημερινή»

Οι 4ΤΡΟΧΟΙ Μαΐου ταξιδεύουν σε μερικές από τις πιο ξεχωριστές διαδρομές, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, ενώ παράλληλα χαρτογραφούν τη νέα πραγματικότητα της αγοράς, εκεί όπου τα plug-in υβριδικά, τα αμιγώς ηλεκτρικά και οι πιο παραδοσιακές προτάσεις συνυπάρχουν.

Στον περίφημο North Coast 500, στα Highlands της Σκωτίας, το Jaecoo 7 SHS-P αναλαμβάνει ρόλο συνοδοιπόρου. Σε μία από τις πιο εντυπωσιακές διαδρομές του κόσμου, ανάμεσα σε άγρια βουνά, παραλίες, απομονωμένα χωριά και στενούς δρόμους, το κινεζικό plug-in υβριδικό SUV δείχνει πώς η μεγάλη αυτονομία και η παρεχόμενη άνεση μπορούν να μετατρέψουν ένα απαιτητικό οδοιπορικό σε εμπειρία.

Από τη Σκωτία στην Αρκαδία, η Porsche Cayenne E-Hybrid ακολουθεί τα χνάρια του ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις 2026, σε διαδρομές που θα φιλοξενήσουν την δεύτερη ημέρα του αγώνα (Σάββατο 27 Ιουνίου). Με αφορμή τις νέες ειδικές σε Μαίναλο και Κολλίνες, η plug-in υβριδική Cayenne φέρνει στο ίδιο κάδρο την τεχνολογία, την πολυτέλεια και την οδηγική αποτελεσματικότητα.

Στην καρδιά της αγοράς, η μάχη των plug-in υβριδικών μεσαίων SUV αποκτά κινεζικό ενδιαφέρον. Το Geely Starray EM-i και το BYD Sealion 5 DM-i αναμετρώνται με όπλα την τεχνολογία, την τιμή και την υπόσχεση μεγάλης αυτονομίας. Δύο διαφορετικές προσεγγίσεις, δύο μεγάλοι κατασκευαστές και μία σύγκριση που δείχνει πόσο γρήγορα μεταβάλλεται ο χάρτης της αγοράς.

Η αμιγώς ηλεκτρική πλευρά του τεύχους περιλαμβάνει τη σύγκριση του Hyundai Kona Electric και του νέου MGS5 EV. Το καταξιωμένο κορεατικό SUV, με τη δεκαετή εμπειρία του στην ηλεκτροκίνηση, βρίσκει απέναντί του μια νέα πρόταση από την MG, εξελιγμένη εξαρχής ως ηλεκτρική και σαφώς πιο ώριμη σε τεχνολογία, ποιότητα και σχεδίαση.

Η καθαρά οδηγική προσέγγιση μας βρίσκει στο «Πέρασμα Περιστέρας», στον υψηλότερο ασφαλτοστρωμένο δρόμο της Πελοποννήσου, στην καρδιά του Χελμού. Εκεί, στα 1.740 μέτρα, το Audi S5 Avant συνδυάζει την πρακτικότητα ενός Avant με τον χαρακτήρα ενός πραγματικά γρήγορου αυτοκινήτου. V6 TFSI, quattro, ήπια υβριδική τεχνολογία και μια διαδρομή που μοιάζει φτιαγμένη για όσους εξακολουθούν να πιστεύουν στη χαρά της οδήγησης.

Στην κατηγορία των μεγάλων πολυτελών SUV, το Omoda 9 SHS-P επιχειρεί να αμφισβητήσει ισορροπίες που για χρόνια θεωρούνταν δεδομένες. Με plug-in υβριδικό σύστημα υψηλής απόδοσης, πλούσιο εξοπλισμό, άνεση, χώρους και ενδιαφέρουσα τιμή, ο «σφετεριστής» της Omoda έρχεται με σαφείς φιλοδοξίες απέναντι στις καθιερωμένες ευρωπαϊκές δυνάμεις.

Και τέλος, η XPeng συστήνει το P7+, το τρίτο της μοντέλο στην Ευρώπη και μία από τις πιο ενδιαφέρουσες ηλεκτρικές προτάσεις που έρχονται από την Κίνα. Περισσότερο εταιρεία τεχνολογίας παρά παραδοσιακός κατασκευαστής, η XPeng επενδύει στην τεχνητή νοημοσύνη, στην ψηφιακή εμπειρία και στην ηλεκτρική αρχιτεκτονική, παρουσιάζοντας ένα μεγάλο fastback με έντονη αεροδυναμική φιλοσοφία.

