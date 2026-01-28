Στους 4ΤΡΟΧΟΥΣ, την Κυριακή 1 Φεβρουαρίου με την «Καθημερινή».

Το τεύχος Φεβρουαρίου ισορροπεί ανάμεσα στη λογική και στο συναίσθημα, την τεχνολογία και την οδηγική ουσία.

Στο επίκεντρο βρίσκεται ένα οδοιπορικό στην Ορεινή Ναυπακτία με το νέο Renault Clio Full Hybrid E-Tech, σε ένα ταξίδι όπου το τοπίο παραχωρεί τη θέση του στην οδήγηση του νέου γαλλικού σουπερμίνι που αισίως μπήκε στην έκτη γενιά του και το αντίστροφο.

Σε άλλες σελίδες, η ηλεκτροκίνηση και ο εξηλεκτρισμός στη μορφή των Tesla Model Y Performance και Hyundai Ioniq 5 N αναμετρώνται σε μια ειδική διαδρομή που αναδικνύει τη διαφορά μεταξύ απόδοσης και οδηγικής συμμετοχής. Το Zeekr 001 AWD φέρνει μια κοσμοπολίτικη, premium προσέγγιση από την Κίνα, με έμφαση στους χώρους, την τεχνολογία και τον χαρακτήρα, ενώ το Leapmotor B10 επιχειρεί να βάλει τη λογική ξανά στο παιχνίδι των ηλεκτρικών C-SUV.

Στην καρδιά της αγοράς, το Chery Tiggo 4 ανατρέπει ισορροπίες, προσφέροντας υβριδική τεχνολογία, χώρους και εξοπλισμό μεγαλύτερης κατηγορίας σε τιμή που μέχρι πρότινος συναντούσαμε σε σουπερμίνι. Την ίδια στιγμή, το DS No4 Hybrid προβαλλει τη δική του premium προσέγγιση, όπως φυσικά και τη συνολική αισθητική της μάρκας.

Η… οδηγική πλευρά του τεύχους αποκτά ξεχωριστό βάρος με την Porsche 911 Carrera 4 GTS, που έρχεται να αποδείξει ότι η υβριδική τεχνολογία μπορεί να βρει τη θέση της στον μύθο και μάλιστα να τον εξελίξει, ενώ, στους αγώνες, το Lancia Ypsilon Rally4 HF σηματοδοτεί τη μεγάλη επιστροφή της ιταλικής μάρκας στα δρώμενα.

Ως προς το Car of the Year, η Mercedes-Benz CLA που κατέκτησε τον τίτλο για το 2026, επιβεβαιώνει ότι η επόμενη μέρα της αυτοκίνησης πρέπει να συνδυάζει τεχνολογία, ποιότητα και ξεκάθαρο προσανατολισμό.

