Στους 4ΤΡΟΧΟΥΣ, την Κυριακή 1 Μαρτίου με την «Καθημερινή»

Στο τεύχος Μαρτίου, ηλεκτροκίνητα και εξηλεκτρισμένα μοντέλα κρίνονται στις λεπτομέρειες, λίγο πριν τα φώτα της αυτοκίνησης στραφούν στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Formula 1.

Δύο μεγάλα αμιγώς ηλεκτρικά από την Ανατολή, τα Mazda 6e Long Range και Xpeng G6 Long Range Pro RWD, ρίχνονται σε μια συγκριτική δοκιμή που πίσω από τα τεχνικά χαρακτηριστικά αναδεικνύει τις φιλοσοφίες δυο εντελώς διαφορετικών προσεγγίσεων πάνω στην ίδια ιδέα: το μεγάλο ηλεκτρικό αυτοκίνητο ως πρόταση κύρους, τεχνολογίας και χαρακτήρα.

«Ηλεκτρικό» είναι και το οδοιπορικό του μήνα. Αυτήν την φορά στην Πίνδο, με το Audi Q6 Sportback e-tron quattro. Ειδικότερα, ανηφορίζουμε προς το Μέτσοβο, το Ανήλιο και τη λίμνη Αώου, δοκιμάζοντας στην πράξη τι σημαίνει ηλεκτρικό overlander σε πραγματικές συνθήκες, μακριά από το αστικό περιβάλλον.

Στην καρδιά της αγοράς, τέσσερα B-SUV υβριδικής τεχνολογίας τοποθετούνται «κόντρα στο ρεύμα». Chery Tiggo 4, Citroen C3 Aircross Hybrid 145, Renault Captur E-Tech 160 και Toyota Yaris Cross Hybrid 130 AWD-i αποδεικνύουν ότι η υβριδική τεχνολογία είναι πιο επίκαιρη από ποτέ και, για πολλούς, η πλέον ρεαλιστική λύση.

Η αμιγώς οδηγική πλευρά του τεύχους έχει επετειακό χαρακτήρα. Στη Βαρκελώνη και στην πίστα ParcMotor de Castelloli, το VW Golf GTI Edition 50 Performance Pack γιορτάζει πενήντα χρόνια ιστορίας με την ισχυρότερη και ταχύτερη εκδοχή κανονικής παραγωγής του. Ένα GTI που δεν τιμά απλώς το παρελθόν του, αλλά επανατοποθετεί το σημείο αναφοράς της κατηγορίας.

Στους αγώνες, το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα F1 2026 ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο. Με νέους κανονισμούς, νέες συμμετοχές και ισορροπίες που ακόμη διαμορφώνονται, η σεζόν ξεκινά χωρίς προγνωστικά και, από τη Μελβούρνη μέχρι το Άμπου Ντάμπι το φετινό grid αναμένεται συναρπαστικό.