Στους 4ΤΡΟΧΟΥΣ, την Κυριακή 1 Νοεμβρίου με την «Καθημερινή».

Στο τεύχος Νοεμβρίου των 4ΤΡΟΧΩΝ, οδηγούμε στη Δανία το Hyundai Ioniq 3 και το MG4 Urban, καθόμαστε πίσω από το τιμόνι των πιο δημοφιλών και συναρπαστικών προτάσεων της ελληνικής αγοράς, γνωρίζουμε από κοντά το Peugeot E-208 GTi και ταξιδεύουμε σε Πελοπόννησο και Στερεά Ελλάδα με το Audi RS 5 Avant.

Στο τεύχος Νοεμβρίου συνεχίζουμε τις γνωριμίες με τα νέα μοντέλα που θα μας απασχολήσουν το επόμενο διάστημα. Αυτή τη φορά οδηγούμε το Hyundai Ioniq 3, με το οποίο η κορεατική εταιρεία επεκτείνει την ηλεκτρική οικογένεια IONIQ στην κατηγορία των κόμπακτ χάτσμπακ. Σχεδιασμένο με γνώμονα τις ανάγκες της ευρωπαϊκής αγοράς, προσφέρεται με δύο επιλογές μπαταρίας και ανακοινωμένη αυτονομία έως 497 χλμ.

Στη συγκριτική δοκιμή του μήνα, το Volvo EX60 P10 των 510 ίππων συναντά το Lexus RZ550e F Sport των 408 ίππων. Δύο τετρακίνητα ηλεκτρικά SUV με premium προσανατολισμό, αλλά διαφορετική οδηγική προσέγγιση. Το Volvo εστιάζει στην άνεση και την αυτονομία, το Lexus αντιπαραθέτει τον πιο σπορ χαρακτήρα του και την ιδιαίτερη τεχνολογία steer-by-wire, με το χαρακτηριστικό τιμόνι τύπου yoke. Μια αναμέτρηση που κρίνεται πέρα από τους αριθμούς των τεχνικών χαρακτηριστικών.

Στην Ελλάδα την άφιξή του κάνει το Volkswagen ID. Polo και στη διάθεσή μας έχουμε την έκδοση των 211 ίππων. Η γνώριμη σχεδίαση, οι πρακτικοί χώροι, η επιστροφή των φυσικών διακοπτών και η προσεγμένη οδική συμπεριφορά συνθέτουν ένα ηλεκτρικό που δεν απαιτεί περίοδο προσαρμογής από τον οδηγό του.

Στην ευρύτερη κατηγορία, γνωρίζουμε το Aion UT, μια ακόμη νέα πρόταση από την κινεζική αυτοκινητοβιομηχανία. Με μήκος 4,27 μ., ηλεκτροκινητήρα 204 ίππων και μπαταρία 60 kWh, το ηλεκτρικό χάτσμπακ δίνει ιδιαίτερη έμφαση στους χώρους και στην άνεση.

Μια ακόμη κινεζική μάρκα κάνει την είσοδό της στην ελληνική αγορά. Ο λόγος για τη Lepas και ειδικότερα για το L8 PHEV, ένα μεγάλο plug-in υβριδικό SUV, το οποίο φιλοδοξεί να συνδυάσει την premium εικόνα με την αποδοτικότητα. Το σύστημα των 279 ίππων προσφέρει ηλεκτρική αυτονομία περίπου 80 χλμ. σε πραγματικές συνθήκες.

Αλλάζοντας κατηγορία, ταξιδεύουμε στη Γερμανία και από εκεί οδικώς στην Αυστρία για την πρώτη γνωριμία με την ανανεωμένη BMW Σειρά 7. Η ναυαρχίδα των Βαυαρών δέχεται την πιο εκτεταμένη αναθεώρηση στην ιστορία της, ενσωματώνοντας τεχνολογίες και σχεδιαστικά στοιχεία της Neue Klasse. Στο εσωτερικό, οι νέες ψηφιακές εφαρμογές επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία πολυτέλειας, ενώ πίσω από το τιμόνι της ηλεκτρικής i7 M70 των 680 ίππων διαπιστώνουμε πώς ένα αυτοκίνητο σχεδόν 2,9 τόνων μπορεί να συνδυάζει καταιγιστικές επιδόσεις με εξαιρετική άνεση στο ταξίδι.

Επίσης, και πάλι από το Tannistest στη Δανία, καταγράφουμε τις πρώτες εντυπώσεις μας από το MG4 EV Urban, το οποίο, παρά το κοινό όνομα, διαφοροποιείται ουσιαστικά από το γνωστό MG4. Βασίζεται σε νέα πλατφόρμα, μεταφέρει την κίνηση στους εμπρός τροχούς και υιοθετεί μια πιο πρακτική φιλοσοφία, με μεγαλύτερους χώρους και πιο ήπιο σχεδιασμό. Η έκδοση των 160 ίππων με μπαταρία 54 kWh «υπόσχεται» αυτονομία έως 416 χλμ., ενώ ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η προγραμματισμένη υιοθέτηση μπαταρίας τεχνολογίας semi solid-state από το 2027.

Στα Highlands της Σκωτίας, γνωρίζουμε το Peugeot E-208 GTi, που επαναφέρει τα τρία ιστορικά γράμματα της γαλλικής εταιρείας, αυτή τη φορά σε ένα αμιγώς ηλεκτρικό μοντέλο. Με 281 ίππους, χαμηλωμένη ανάρτηση, φαρδύτερα μετατρόχια και μηχανικό διαφορικό περιορισμένης ολίσθησης, το νέο GTi έχει όλα τα απαραίτητα συστατικά για σπορ οδήγηση. Στους δρόμους γύρω από τη λίμνη Λόμοντ αναζητούμε αν κάποια στοιχεία του χαρακτήρα των προκατόχων έχουν περάσει και στην ηλεκτρική υπόσταση του σύγχρονου 208.

Τέλος, με το Audi RS 5 Avant e-hybrid quattro, το πρώτο plug-in υβριδικό RS στην ιστορία της Audi, με συνδυαστική ισχύ 639 ίππων, ακολουθούμε μια διαδρομή περίπου 800 χιλιομέτρων, από την ορεινή Αχαΐας μέχρι τη λιμνοθάλασσα του Μεσολογγίου και, μέσω Δελφών και Παρνασσού, πίσω στην Αθήνα. Το ισχυρότερο RS 5 που έχει κατασκευαστεί μέχρι σήμερα, αν μη τι άλλο, απαντάει θετικά στο αν η υβριδική τεχνολογία έχει θέση σε ένα γνήσιο RS.

Στους 4ΤΡΟΧΟΥΣ, την Κυριακή 1 Νοεμβρίου με την «Καθημερινή».