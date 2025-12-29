Στους 4ΤΡΟΧΟΥΣ, την Κυριακή 4 Ιανουαρίου με την «Καθημερινή».

Αριστεία, οδοιπορικά, συγκριτικές δοκιμές και μοναδικές γνωριμίες συνθέτουν ένα τεύχος που καλωσορίζει το 2026 με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Η χρονιά ανοίγει με μια ματιά πέρα από την επικαιρότητα. Τα Αριστεία 2025-2026 είναι η επιλογή μας ανάμεσα στα δεκάδες νέα μοντέλα που παρουσιάστηκαν τη χρονιά που πέρασε, και τα οποία πρόκειται να παίξουν πρωταγωνιστικό ρόλο στην αγορά τους επόμενους μήνες. Αυτοκίνητα που ξεχώρισαν για τη συνοχή και τον ξεκάθαρο ρόλο τους, ανεξαρτήτως κατηγορίας, τεχνολογίας ή καυσίμου.

Γύρω από αυτά, το τεύχος Ιανουαρίου ισορροπεί ανάμεσα στη μετάβαση και τη συνέχεια. Η BMW iX3 μάς συστήνει στην Neue Klasse και σε μια νέα φιλοσοφία που δεν περιορίζεται στην ηλεκτροκίνηση, αλλά επαναπροσδιορίζει συνολικά τη σχέση οδηγού και αυτοκινήτου. Η νέα Mercedes-Benz CLA κάνει ένα αποφασιστικό βήμα στην ψηφιακή εποχή, επενδύοντας στην ευφυΐα και στη συνδεσιμότητα, χωρίς να απαρνείται τον χαρακτήρα της. Την ίδια στιγμή, το Renault Clio περνά στην έκτη γενιά του, αποδεικνύοντας ότι τα μικρά αυτοκίνητα με βαριά ιστορία μπορούν ακόμη να έχουν ουσιαστικό λόγο ύπαρξης.

Στις γνωριμίες του μήνα, η Opel επανασυστήνει το ακρωνύμιο GSE ως ηλεκτρικό πλέον σήμα επιδόσεων με το Mokka, η Toyota επανέρχεται δυναμικά στο προσκήνιο των EV με το ουσιαστικά αναβαθμισμένο bZ4X, ενώ το Aygo X αποκτά πλήρως υβριδικό σύστημα και μεταμορφώνεται σε πρωταγωνιστή της κατηγορίας Α. Στη συγκριτική δοκιμή του μήνα, Audi Q3 και BMW X1 αναμετρώνται στις βασικές εκδόσεις τους, σε ένα γερμανικό δίλημμα που αντικατοπτρίζει απόλυτα το σήμερα των premium C-SUV.

Η οδηγική πλευρά του τεύχους συμπληρώνεται από ειδικές διαδρομές με το Mini John Cooper Works, εκεί όπου το όνομα “Works” συνεχίζει να κουβαλά βάρος και ουσία, αποδεικνύοντας ότι ο σπορ χαρακτήρας δεν είναι απλώς υπόθεση αριθμών.

Και φυσικά η χρονιά μάς βρίσκει στον δρόμο, αυτήν τη φορά με την Alfa Romeo Junior Ibrida Q4, στα Ζαγοροχώρια, σε διαδρομές που θυμίζουν γιατί η οδήγηση παραμένει εμπειρία και γιατί, παρά τις αλλαγές, το αυτοκίνητο εξακολουθεί να είναι μέσο εξερεύνησης.

Στους 4ΤΡΟΧΟΥΣ, την Κυριακή 4 Ιανουαρίου με την «Καθημερινή».