Στους 4ΤΡΟΧΟΥΣ, την Κυριακή 4 Οκτωβρίου με την «Καθημερινή»

Οι 4ΤΡΟΧΟΙ, στο τεύχος Οκτωβρίου, ταξιδεύουν στο βόρειο άκρο της Δανίας για να οδηγήσουν τα αυτοκίνητα που θα μας απασχολήσουν το 2027, όπως το ολοκαίνουργιο Audi A2 e-tron, απολαμβάνουν να οδηγούν την Aston Martin DB11 AMR και επισκέπτονται την Ρουμανία και τη Σουηδία για χάρη δύο μοντέλων που αποτελούν την αιχμή του δόρατος στην εξέλιξη της αμιγώς ηλεκτρικής κινητικότητας.

Με το τεύχος Οκτωβρίου, παραδοσιακά ξεκινάει και η αποκάλυψη των αυτοκινήτων που θα μας απασχολήσουν το επόμενο διάστημα, στο πλαίσιο της αξιολόγησής τους για το Car of the Year. Έτσι, από το φετινό Tannistest, στις βόρειες ακτές της Δανίας, «επιστρέφουμε» με το Audi A2 e-tron, που επαναφέρει ένα όνομα συνδεδεμένο με την οικονομία και την έξυπνη εκμετάλλευση των χώρων. Μεγαλύτερο και πλέον ηλεκτρικό, το νέο A2 δίνει έμφαση στην αποδοτικότητα και στην καθημερινή χρηστικότητα. Η πρώτη μας επαφή γίνεται με την έκδοση των 190 ίππων και μπαταρία 58 kWh.

Στο ίδιο περιβάλλον γνωρίζουμε το Lexus ES 500e. Για πρώτη φορά το μεγάλο ιαπωνικό σεντάν διατίθεται και ως αμιγώς ηλεκτρικό, χωρίς να απομακρύνεται από τις προτεραιότητες που το χαρακτηρίζουν. Οι 343 ίπποι και η τετρακίνηση εξασφαλίζουν ισχυρές επιδόσεις, όμως πίσω από το τιμόνι του ξεχωρίζουν περισσότερο η ποιότητα, οι γενναιόδωροι χώροι και η άνεση με την οποία ταξιδεύει.

Στη συγκριτική δοκιμή του μήνα, το Cupra Raval Endurance των 211 ίππων συναντά το Firefly των 143 ίππων. Με μήκος περίπου τέσσερα μέτρα, τα δύο ηλεκτρικά απευθύνονται σε όσους αναζητούν ένα ευέλικτο αυτοκίνητο πόλης, ακολουθούν όμως διαφορετικούς δρόμους. Το Firefly προτάσσει τους χώρους, την πρακτικότητα και την άνεση, ενώ το Raval κερδίζει τον οδηγό με την πιο άμεση απόκριση και τον ζωντανό χαρακτήρα του.

Στις Ειδικές Διαδρομές, οδηγούμε την Aston Martin DB11 AMR, ένα βρετανικό GT που αξίζει να το απολαμβάνεις τόσο σταματημένο όσο και εν κινήσει. Ο V12 twin-turbo των 5,2 λίτρων κινεί τους πίσω τροχούς, αλλά η γοητεία της δεν εξαντλείται στις επιδόσεις. Στον δρόμο για το Πόρτο Ράφτη, ανακαλύπτουμε πώς συνδυάζει την άνεση ενός αυτοκινήτου μεγάλων αποστάσεων με την απόκριση ενός σπορ κουπέ.

Δώδεκα χρόνια μετά την πρώτη μας επίσκεψη, επιστρέφουμε στην Τρανσφαγκαρασάν με την ανανεωμένη οικογένεια Audi e-tron GT. Οι φουρκέτες των Καρπαθίων αναδεικνύουν τη δυναμική πλευρά του ηλεκτρικού Gran Turismo, ενώ ο αυτοκινητόδρομος αποκαλύπτει την άνεση που προσφέρει. Στην κορυφή της γκάμας, το RS e-tron GT performance, που αποδίδει έως 925 ίππους!

Πίσω στην Ελλάδα, δοκιμάζουμε τη Mercedes GLC 400 4MATIC Electric, τη νέα ηλεκτρική εκδοχή ενός από τα σημαντικότερα μοντέλα της γερμανικής εταιρείας. Σχεδιασμένη εξαρχής γύρω από τις ανάγκες της ηλεκτροκίνησης, διαθέτει μπαταρία 94 kWh, αρχιτεκτονική 800V και δυνατότητα ταχυφόρτισης έως 330 kW. Οι επιδόσεις συνοδεύονται από αυξημένους χώρους, ψηφιακή τεχνολογία και υψηλό επίπεδο άνεσης.

Σε άλλες σελίδες, το Jaecoo 5 SHS-H φέρνει το αυτοφορτιζόμενο υβριδικό σύστημα της μάρκας σε ένα κόμπακτ SUV. Με συνδυαστική ισχύ 224 ίππων, μέση κατανάλωση 5,4 λτ./100 χλμ. στη δοκιμή μας και τιμή εκκίνησης 26.900 ευρώ, συνδυάζει την ευκολία στην καθημερινή χρήση με χώρους που αξιοποιούν σωστά τις διαστάσεις του.

Τέλος, ταξιδεύουμε περίπου 1.000 χιλιόμετρα στη Σουηδία με το Zeekr 7GT, από το Γκέτεμποργκ και τις μεγάλες λίμνες έως τα δάση και τις ακτές του Μπούχουσλεν. Η τετρακίνητη έκδοση των 646 ίππων μάς δίνει την ευκαιρία να γνωρίσουμε το ηλεκτρικό shooting brake ως αυτοκίνητο ταξιδιού. Επισκεπτόμαστε επίσης το κέντρο σχεδίασης της Zeekr και συζητάμε με τον επικεφαλής Brand Design, Γκούσταβ Γκουνέρ.

Στους 4ΤΡΟΧΟΥΣ, την Κυριακή 4 Οκτωβρίου με την «Καθημερινή»