Στους 4ΤΡΟΧΟΥΣ, την Κυριακή 5 Οκτωβρίου με την «Καθημερινή».

Lotus, Porsche, Toyota, Subaru, Skoda, Omoda και μια κορυφαία συνάντηση στον Όλυμπο. Το τεύχος Οκτωβρίου συγκεντρώνει εικόνες, διαδρομές και αυτοκίνητα που σηματοδοτούν το σήμερα, πάντα με το «βλέμμα» στο αύριο.

Η Lotus επιστρέφει δυναμικά, παρουσιάζοντας μέσα σε λίγες ώρες… 1.936 ίππους. Από την κεντρομήχανη θερμική Emira έως τα ηλεκτρικά Eletre και Emeya, γνωρίσαμε στη βόρεια Ιταλία τη νέα εποχή μιας ιστορικής φίρμας, που δοκιμάζει τα όρια ανάμεσα στο παρελθόν του Κόλιν Τσάπμαν και το ηλεκτρικό της μέλλον. Στην πίστα και στον δρόμο, η εμπειρία αποκαλύπτει πως μια εταιρεία που έως πρόσφατα πάλευε για επιβίωση, σήμερα διεκδικεί τον δικό της ρόλο στην αγορά.

Στον Χολομώντα της Χαλκιδικής, εκεί όπου κάποτε κρίνονταν ελληνικά και ευρωπαϊκά πρωταθλήματα ράλλυ, φέρνουμε αντιμέτωπους δύο εντελώς διαφορετικούς κόσμους: το Subaru BRZ, με ατμοσφαιρικό boxer κινητήρα και κίνηση στους πίσω τροχούς, και το τετρακίνητο Toyota GR Yaris, εξελιγμένο με τη συμβολή θρύλων του WRC. Δύο εκφράσεις του ίδιου πάθους για την οδήγηση, που αποδεικνύουν πως η εποχή των «μηχανών» δεν έχει τελειώσει.

Η Porsche 911, 60 χρόνια μετά τη γέννησή της, συνεχίζει να εξελίσσεται χωρίς να προδίδει την ταυτότητά της. Στην Κρήτη οδηγήσαμε τη νέα GTS και ανακαλύψαμε πώς η γερμανική φίρμα προσαρμόζει την υβριδική τεχνολογία, παραμένοντας πιστή στο μύθο που διαχρονικά την ξεχωρίζει από κάθε άλλο sport coupe. Ένα αυτοκίνητο που κουβαλά παρελθόν και μέλλον μαζί, με τρόπο που μόνο η 911 μπορεί.

Η σύγκριση των αμιγώς ηλεκτρικών Omoda 5 και Skoda Elroq 85 φωτίζει δύο διαδρομές προς τον ίδιο στόχο. Από τη μία, η ευρωπαϊκή αφήγηση της Skoda με τεχνοκρατική ακρίβεια και πρακτικότητα· από την άλλη, η νεοεισερχόμενη Omoda με φουτουριστική εικόνα και δυναμισμό. Στο φόντο, η κατηγορία των C-SUV.

Και όταν το σκηνικό μεταφέρεται στις ψηλότερες κορυφές της Ελλάδας, το Land Rover Defender 110 και το Toyota Land Cruiser 250 συναντιούνται στον Όλυμπο, στα 2.550 μέτρα. Δύο θρύλοι της εκτός δρόμου οδήγησης σε μια «Συνάντηση Κορυφής».

Μαζί, παρουσιάσεις νέων μοντέλων από το σαλόνι αυτοκινήτου του Μονάχου, αναλύσεις τεχνολογίας και όλα όσα κινούν τον κόσμο του αυτοκινήτου.

