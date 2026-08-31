Στους 4ΤΡΟΧΟΥΣ, την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου με την «Καθημερινή».

Οι 4ΤΡΟΧΟΙ Σεπτεμβρίου ταξιδεύουν στη χώρα των Βάσκων με το νέο Cupra Raval και οδηγούν στην Ελλάδα τη Ferrari Amalfi Spider, πριν αποκρυπτογραφήσουν κάποιες από τις πιο ενδιαφέρουσες προτάσσεις της ελληνικής αγοράς.

Ταξιδεύουμε στη Χώρα των Βάσκων με το σημαντικότερο νέο μοντέλο της Cupra, το τετράμετρο Raval, υποδεχόμαστε στην Ελλάδα την ανοιχτή Ferrari Amalfi και συγκρίνουμε τις διαφορετικές όψεις της ηλεκτροκίνησης μέσα από ισχυρά SUV, αλλά και προσιτά μοντέλα πόλης. Παράλληλα, καταγράφουμε τις ισορροπίες στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της Formula 1, στα μισά μιας συναρπαστικής σεζόν.

Από το Μπιλμπάο έως το Σαν Σεμπαστιάν και από τις ακτές του Ατλαντικού έως τα βουνά της Χώρας των Βάσκων, ταξιδεύουμε για τρεις ημέρες με το Cupra Raval VZ. Το μικρότερο μοντέλο της ισπανικής μάρκας, με 226 ίππους και μπαταρία 52 kWh, συνδυάζει την ευελιξία ενός ηλεκτρικού πόλης με ουσιαστικό οδηγικό ενδιαφέρον, σε μια διαδρομή γεμάτη ξεχωριστά τοπία και τον παλμό της μεγάλης γιορτής του San Fermin.

H Ferrari «ψήφισε» Ελλάδα για την παγκόσμια της Amalfi Spider και φυσικά δεν χάνουμε την ευκαιρία… Ο V8 twin-turbo των 3,9 λίτρων αποδίδει 640 ίππους, επιταχύνει το ανοιχτό GT στα 100 χλμ./ώρα σε 3,3 δλ., ενώ το αμάξωμα αποκαλύπτεται ή κλείνει με μια υφασμάτινη οροφή που ανοίγει σε μόλις 13,5 δλ. Πίσω από τις εντυπωσιακές επιδόσεις, όμως, βρίσκεται μια αυθεντική και απρόσμενα αναλογική οδηγική εμπειρία.

Στη μεγάλη συγκριτική δοκιμή, το Deepal S05 4WD των 435 ίππων συναντά το ανανεωμένο Toyota bZ4X AWD των 343 ίππων. Δύο ισχυρά, δικινητήρια ηλεκτρικά SUV με αυτονομία κοντά στα 400 χλμ. στην πράξη, αλλά με διαφορετικές προτεραιότητες: το Deepal επενδύει στη δύναμη, στους χώρους και στην ανταγωνιστική τιμή, ενώ το Toyota απαντά με άνεση, ωριμότητα και αυξημένες δυνατότητες μακριά από την άσφαλτο.

Οι πισωκίνητες εκδόσεις Long Range των MG4 και Zeekr X εκφράζουν δύο διαφορετικές προσεγγίσεις στην προσιτή ηλεκτροκίνηση. Το MG4 των 245 ίππων, με μπαταρία 77 kWh, προτάσσει την άνεση και την αυτονομία που ξεπερνά τα 460 χλμ. στη δοκιμή, ενώ το ισχυρότερο Zeekr X των 272 ίππων δίνει έμφαση στην ποιότητα, στην τεχνολογία και σε έναν πιο σπορτίφ χαρακτήρα.

Μια αναμέτρηση που ξεκίνησε τη δεκαετία του ’80 περνά πλέον στην ηλεκτρική εποχή. Το ολοκαίνουργιο Nissan Micra, με 150 ίππους και μπαταρία 52 kWh, τίθεται απέναντι στο Opel Corsa Electric των 156 ίππων και 51 kWh. Με παραπλήσιες επιδόσεις και αυτονομία, το Micra ξεχωρίζει για τη φρέσκια εικόνα και τη ζωντανή οδική του συμπεριφορά, ενώ το Corsa αντιπαραθέτει την άνεση, την εργονομία και το πιο ανταγωνιστικό οικονομικό πακέτο.

Δοκιμάζουμε το Subaru Uncharted 2E-Xcite+, με το οποίο η ιαπωνική εταιρεία επιχειρείένα αποφασιστικό βήμα στη νέα εποχή. Με ηλεκτροκινητήρα 224 ίππων, μπαταρία 77 kWh και πραγματική αυτονομία περίπου 450 χλμ., το νέο C-SUV συνδυάζει ποιότητα, αποδοτικότητα και άνεση με τις ιδιαίτερες ρυθμίσεις της Subaru, διατηρώντας κάτι από το γνώριμο οδηγικό DNA της μάρκας.

Στη Formula 1, το πρωτάθλημα φτάνει στα μισά της διαδρομής του, με τη Mercedes να διαθέτει το ισχυρότερο μονοθέσιο και τον Κίμι Αντονέλι να προηγείται στη βαθμολογία. Αναλύουμε τη μάχη των κορυφαίων ομάδων, τις επιδόσεις των νέων οδηγών και τις αλλαγές που έφερε η νέα τεχνική εποχή, με τη διαχείριση της ενέργειας να εξελίσσεται σε καθοριστικό παράγοντα.

Στους 4ΤΡΟΧΟΥΣ, την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου με την «Καθημερινή».