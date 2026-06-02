Στους 4ΤΡΟΧΟΥΣ, την Κυριακή 7 Ιουνίου με την «Καθημερινή»

Οι 4ΤΡΟΧΟΙ προσεγγίζουν τον Ιούνιο από διαφορετικές αφετηρίες.

Από τα ηλεκτρικά μοντέλα πόλης και τα SUV μηδενικών εκπομπών, μέχρι την οδηγική εκπαίδευση στην πίστα, την περιπέτεια στην Αφρική και τις διαδρομές του ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις 2026, το τεύχος κινείται ανάμεσα στην τεχνολογία και την εμπειρία οδήγησης.

Το νέο σουπερμίνι της Nissan επιστρέφει με το γνώριμο όνομα Micra, αλλά με εντελώς διαφορετική ταυτότητα. Αμιγώς ηλεκτρικό πλέον, με γαλλική τεχνογνωσία και αστικές διαστάσεις, δοκιμάζεται στην έκδοση των 150 ίππων, με μπαταρία 52 kWh και αυτονομία που αγγίζει τα 408 χλμ. Ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα μικρά της ευρωπαϊκής αγοράς αφήνει πίσω του το θερμικό παρελθόν και επιχειρεί να βρει τη θέση του στη νέα κατηγορία των ηλεκτρικών αυτοκινήτων πόλης.

Στην ίδια ηλεκτρική τροχιά, με το C-HR+ η Toyota δείχνει πως είναι πλέον πιο έτοιμη να σταθεί με αξιώσεις απέναντι στον ανταγωνισμό των σύγχρονων EVs. Στην τετρακίνητη έκδοση των 343 ίππων, με μπαταρία 72 kWh, στιβαρή ποιότητα, απλή εργονομία και σαφή έμφαση στην αξιοπιστία, το νέο C-HR+ δεν αποτελεί ηλεκτρική παραλλαγή του γνωστού ονόματος, αλλά ένα μοντέλο με δική του αποστολή.

Από την ηλεκτροκίνηση στην πίστα του Βαράνο, εκεί όπου η Alfa Romeo Driving Academy και η Scuderia de Adamich συνεχίζουν μια σχέση με βαθιές ρίζες. Με σχεδόν όλη τη σημερινή γκάμα της Alfa Romeo διαθέσιμη για εκπαίδευση, από Junior και Tonale μέχρι Giulia και Stelvio Quadrifoglio, επιστρέφουμε στα βασικά της σωστής, ασφαλούς και σπορ οδήγησης.

Η Porsche Cayenne Electric συστήνεται και στην Ελλάδα, αποδεικνύοντας ότι ένα μεγάλο, βαρύ, αμιγώς ηλεκτρικό SUV μπορεί να παραμείνει αυθεντική Porsche. Με ισχύ που στην κορυφαία έκδοση Turbo φτάνει τους 1.156 ίππους με Launch Control, τεχνολογία 800 Volt και δυνατότητα φόρτισης έως 390 kW, η ηλεκτρική Cayenne επιχειρεί να μεταφέρει τον χαρακτήρα της Porsche σε μια εποχή μηδενικών εκπομπών.

Το μεγάλο οδοιπορικό του τεύχους μάς μεταφέρει στη Ναμίμπια, πίσω από το τιμόνι ενός Defender 110. Έρημοι, ατελείωτοι χωματόδρομοι, εθνικά πάρκα, άγρια ζώα και τοπία που μοιάζουν να έχουν βγει από ντοκυμαντέρ συνθέτουν μια εμπειρία που ξεπερνά την απλή ταξιδιωτική αφήγηση. Το Defender Experience γίνεται η αφορμή για μια αυθεντική γνωριμία με τη Νοτιοδυτική Αφρική.

Το ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις 2026 έχει τη δική του ξεχωριστή ενότητα στο τεύχος. Ο Οδηγός Θεατή χαρτογραφεί έναν αγώνα σχεδόν από λευκό χαρτί, με διαδρομές που απλώνονται σε Στερεά Ελλάδα και Πελοπόννησο, υπερειδική στο The Ellinikon Sports Park και πλωτό parc fermé από την Κόρινθο στην Ιτέα. Από το Στείρι και τις Κολλίνες μέχρι το Μαίναλο και τους Αγίους Θεοδώρους, η παρακολούθηση του αγώνα απαιτεί υπομονή, μέθοδο και απόλυτη πειθαρχία.

Με το Hyundai Santa Fe ακολουθούμε τα χνάρια του φετινού αγώνα στις νέες ειδικές διαδρομές της Πελοποννήσου, σε ένα οδοιπορικό που συνδέει τη Στερεά Ελλάδα με την Πελοπόννησο και αναδεικνύει τη νέα φιλοσοφία του αγώνα….

