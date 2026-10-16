Suzuki e Vitara Electric Days: Έξι ημέρες γνωριμίας με το νέο ηλεκτρικό SUV

Στο επίκεντρο της διοργάνωσης βρίσκεται το νέο Suzuki e Vitara, το πρώτο αμιγώς ηλεκτρικό μοντέλο μαζικής παραγωγής της ιαπωνικής εταιρείας.

Η Suzuki διοργανώνει τα «e Vitara Electric Days» από τις 19 έως τις 24 Οκτωβρίου 2026, δίνοντας στο κοινό την ευκαιρία να γνωρίσει από κοντά το νέο αμιγώς ηλεκτρικό SUV της, μέσα από εκδηλώσεις σε εννέα εκθέσεις του επίσημου δικτύου της στην Αθήνα.

Στο επίκεντρο της διοργάνωσης βρίσκεται το νέο Suzuki e Vitara, το πρώτο αμιγώς ηλεκτρικό μοντέλο μαζικής παραγωγής της ιαπωνικής εταιρείας. Οι επισκέπτες θα μπορούν να ενημερωθούν για τις τεχνολογίες και τα χαρακτηριστικά του μοντέλου, αλλά και να πραγματοποιήσουν δοκιμαστική οδήγηση, παίρνοντας μια πρώτη εικόνα από την εμπειρία που προσφέρει πίσω από το τιμόνι.

Νέο Suzuki e Vitara

Το νέο e Vitara σηματοδοτεί ένα σημαντικό κεφάλαιο στην ιστορία της Suzuki, συνδυάζοντας την τεχνολογία της αμιγώς ηλεκτρικής κίνησης με την αυθεντική φιλοσοφία SUV και την τεχνογνωσία της μάρκας στην τετρακίνηση.

Με δυναμική σχεδίαση, σύγχρονο ψηφιακό περιβάλλον και προηγμένα συστήματα ασφάλειας και υποβοήθησης του οδηγού, το e Vitara έχει σχεδιαστεί για να ανταποκρίνεται στις ανάγκες της καθημερινότητας, προσφέροντας παράλληλα την ελευθερία για αποδράσεις πέρα από τα όρια της πόλης.

Η νέα πλατφόρμα HEARTECT-e, που έχει εξελιχθεί ειδικά για αμιγώς ηλεκτρικά οχήματα, αξιοποιεί τα πλεονεκτήματα της ηλεκτροκίνησης, ενώ οι διαθέσιμες μπαταρίες χωρητικότητας 49 και 61 kWh καλύπτουν διαφορετικές ανάγκες μετακίνησης.

Ξεχωριστό στοιχείο του νέου μοντέλου αποτελεί το προηγμένο σύστημα ηλεκτρικής τετρακίνησης ALLGRIP-e, το οποίο αξιοποιεί δύο ανεξάρτητους ηλεκτροκινητήρες, έναν σε κάθε άξονα.

Στο επίκεντρο των “e Vitara Electric Days” βρίσκεται η δυνατότητα για test drive. Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να επισκεφθούν μία από τις 9 συμμετέχουσες εκθέσεις Suzuki στην Αθήνα, να ενημερωθούν από τους εξειδικευμένους συμβούλους πωλήσεων και να ανακαλύψουν στην πράξη τα χαρακτηριστικά του νέου ηλεκτρικού SUV.

Από την αμεσότητα της επιτάχυνσης και την άνεση της ηλεκτρικής οδήγησης μέχρι τις σύγχρονες τεχνολογίες και την αίσθηση ασφάλειας που προσφέρει, το νέο e Vitara υπόσχεται μια ολοκληρωμένη πρώτη γνωριμία με τη νέα εποχή της Suzuki.

Όσοι οδηγήσουν το νέο Suzuki e Vitara από τις 19 έως τις 24 Οκτωβρίου 2026 σε μία από τις 9 συμμετέχουσες εκθέσεις και πληρούν τους όρους του διαγωνισμού, θα έχουν τη δυνατότητα να λάβουν μέρος σε μεγάλη κλήρωση για ένα ξεχωριστό δώρο: ένα τριήμερο ταξίδι στη Ναύπακτο με το νέο Suzuki e Vitara.

Ο τυχερός νικητής θα απολαύσει μια απόδραση από Παρασκευή έως Κυριακή, με δύο διανυκτερεύσεις και πρωινό σε Duplex Suite στο Apollon Library Suites, έχοντας στη διάθεσή του το νέο ηλεκτρικό SUV της Suzuki για να ανακαλύψει τις ομορφιές της περιοχής.

Για τη συμμετοχή στην κλήρωση απαιτείται η πραγματοποίηση test drive και η συμπλήρωση της ειδικής φόρμας συμμετοχής. Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στις 26 Οκτωβρίου 2026.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν για τα “e Vitara Electric Days” και να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για test drive μέσα από τη σελίδα της Suzuki στο auto.suzuki.gr/evitara-electric-days, επιλέγοντας τη συμμετέχουσα έκθεση που τους εξυπηρετεί.