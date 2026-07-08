Σύλληψη 4 οδηγών ταξί στο λιμάνι του Λαυρίου

Οι οδηγοί εισέπραξαν υπερβολικό κόμιστρο από επιβάτες.

Στη σύλληψη τεσσάρων επαγγελματιών οδηγών ταξί προχώρησαν τη Δευτέρα 6 Ιουλίου αστυνομικοί των Ομάδων Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων (Ο.Ε.Π.Τ.Α.). Πρόκειται για άνδρες ηλικίας 32, 37, 57 και 60 ετών.

Ειδικότερα, όπως προέκυψε, τρεις εκ των κατηγορουμένων οδηγών για το δρομολόγιο «Λιμάνι Λαυρίου – Αρχαιολογικός Χώρος Ακρόπολης», μετ’ επιστροφής, εισέπραξαν από τους επιβάτες το χρηματικό ποσό των 200 ευρώ ευρώ αντί του νόμιμου κομίστρου των 150 ευρώ.

Σε άλλη περίπτωση, έτερος κατηγορούμενος, εισέπραξε για τη διαδρομή «Κέντρο Λαυρίου – Λιμάνι Λαυρίου», συνολικού μήκους 1,5 χιλιομέτρου, το χρηματικό ποσό των 12 ευρώ, αντί του νόμιμου κομίστρου των 4 ευρώ.

Σε βάρος των οδηγών σχηματίστηκε δικογραφία για είσπραξη κομίστρου μεγαλύτερου του επιτρεπόμενου ενώ βεβαιώθηκαν διοικητικά πρόστιμα.