Συνεχίζονται οι έλεγχοι για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ

Τις προηγούμενες μέρες πραγματοποιήθηκαν 20.672 έλεγχοι και βεβαιώθηκαν 152 παραβάσεις στο λεκανοπέδιο του Νομού Αττικής.

Ειδική εξόρμηση σε ολόκληρο το λεκανοπέδιο του Νομού Αττικής, πραγματοποιήθηκε από τις πρώτες πρωινές ώρες της 1 Ιανουαρίου 2026 έως πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας 5 Ιανουαρίου, για την πρόληψη της οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ.

Στην εξόρμηση συμμετείχαν Αστυνομικοί των Ομάδων Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων (Ο.Ε.Π.Τ.Α.) και Τμημάτων Τροχαίας της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής.

Ειδικότερα, πραγματοποιήθηκαν 20.672 έλεγχοι και βεβαιώθηκαν 152 παραβάσεις, για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, ενώ συνελήφθησαν 2 οδηγοί υπό την επήρεια αλκοόλ με ένδειξη άνω του 0.60 mg/l.

Οι έλεγχοι για την πρόληψη της οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ θα συνεχισθούν με αμείωτη ένταση, όπως ανακοινώνει η ΕΛΑΣ.