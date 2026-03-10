Συνεχίζονται οι έλεγχοι της Τροχαίας – Αφαιρέθηκαν 1.005 διπλώματα οδήγησης στην Αττική

Η Τροχαία πραγματοποίησε 31.494 ελέγχους, βεβαιώνοντας συνολικά 5.246 παραβάσεις.

Ειδική εξόρμηση σε όλο το λεκανοπέδιο του Νομού Αττικής για τον εντοπισμό τροχαίων παραβάσεων πραγματοποίησε η Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής από τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης 5 Μαρτίου έως τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., στο πλαίσιο αυτό διενεργήθηκαν 31.494 έλεγχοι και βεβαιώθηκαν συνολικά 5.246 παραβάσεις.

Ενδεικτικά αναφέρονται 32 για παραβίαση φωτεινών σηματοδοτών, 286 για υπερβολική ταχύτητα, 176 για στέρηση διπλώματος οδήγησης, 352 για μη χρήση προστατευτικού κράνους, 137 για χρήση κινητού τηλεφώνου, 184 για έλλειψη ΚΤΕΟ κ.α..

Επίσης, βεβαιώθηκαν 252 παραβάσεις για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ και συνελήφθησαν 8 οδηγοί.

Στο πλαίσιο της ειδικής εξόρμησης, στην οποία συμμετείχαν και Αστυνομικοί των Ομάδων Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων (Ο.Ε.Π.Τ.Α.), αφαιρέθηκαν 202 άδειες κυκλοφορίας, 1.005 διπλώματα οδήγησης και 169 πινακίδες κυκλοφορίας, ενώ ακινητοποιήθηκαν 599 οχήματα.

Σχετικές εξορμήσεις της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής θα συνεχισθούν με αμείωτη ένταση, όπως ανακοινώνει η ΕΛ.ΑΣ.