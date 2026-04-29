Συνελήφθη οδηγός για διατάραξη κοινής ησυχίας – Το ηχοσύστημα στο αυτοκίνητό του

«Χειροπέδες» σε 25χρονο οδηγός οχήματος που προκαλούσε διατάραξη της κοινής ησυχίας στην περιοχή των Αχαρνών πέρασαν το μεσημέρι της Κυριακής 26 Απριλίου αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ.

Ειδικότερα, αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. μετά από σήμα του Κέντρου εντόπισαν όχημα στην περιοχή των Αχαρνών, εξοπλισμένο με ηχοσύστημα υψηλής ισχύος, το οποίο είχε τεθεί σε πλήρη λειτουργία με αποτέλεσμα την διατάραξη της κοινής ησυχίας της περιοχής.

Το όχημα ακινητοποιήθηκε, ενώ συνελήφθη ο 25χρονος οδηγός και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία από το Α΄ Αστυνομικό Τμήμα Αχαρνών για διατάραξη κοινής ησυχίας. Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.