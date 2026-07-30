Συνελήφθη οδηγός μετά από τροχαίο με εγκατάλειψη τραυματία

Ο οδηγός δεν πρόσφερε βοήθεια στον οδηγό μοτοσικλέτας με τον οποίο συγκρούστηκε.

Από το Τμήμα Τροχαίας Πρέβεζας συνελήφθη το απόγευμα της Τετάρτης 29 Ιουλίου οδηγός, ο οποίος κατηγορείται για παράβαση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και σωματική βλάβη από αμέλεια.

Ειδικότερα, όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, λίγη ώρα νωρίτερα στην Πρέβεζα, ο άνδρας οδηγώντας αυτοκίνητο, συγκρούστηκε με μοτοσικλέτα, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό του οδηγού της.

Στη συνέχεια απομακρύνθηκε από τον τόπο του ατυχήματος, χωρίς να παράσχει την οφειλόμενη βοήθεια στον τραυματία και να ενημερώσει την πλησιέστερη αστυνομική αρχή.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Πρέβεζας, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της η ΕΛΑΣ.