Τα 3 οικογενειακά hatchback με το μεγαλύτερο πορτμπαγκάζ – Οι τιμές τους στην Ελλάδα

Με τον χώρο αποσκευών να αποτελεί καθοριστικό παράγοντα κατά την επιλογή ενός οικογενειακού αυτοκινήτου, οι 4Τροχοί παρουσιάζουν τα μοντέλα που κυριαρχούν στον συγκεκριμένο τομέα.

Παρόλο που ζούμε στην εποχή των SUV, τα μικρομεσαία hatchback αρνούνται να παραδώσουν τα «όπλα», συγκεντρώνοντας ακόμα γύρω τους αρκετούς οπαδούς.

Έχοντας μεγαλώσει σημαντικά σε διαστάσεις, πλέον ικανοποιούν πιο εύκολα από ποτέ τις ανάγκες μιας οικογένειας, την ίδια ώρα που προσφέρουν μια πιο δυναμική οδηγική συμπεριφορά, συγκριτικά με τα πιο υπερυψωμένα SUV.

Η αγορά βρίθει από προτάσεις, καθεμία από τις οποίες προτάσσει στον εμπορικό στίβο συγκεκριμένα ατού. Όταν, όμως, προτεραιότητα είναι ο χώρος αποσκευών, τα μοντέλα που προβάλλουν ως κυρίαρχες επιλογές είναι τα παρακάτω.

Skoda Scala

Το Scala, αποτελεί μία από τις πιο «διακριτικές» παρουσίες στην γκάμα της τσεχικής αυτοκινητοβιομηχανίας, έχοντας εν πολλοίς επισκιαστεί από τις SUV προτάσεις του brand. Όπλο του στην αρένα των οικογενειακών hatchback είναι τα station wagon χαρακτηριστικά του, με πρωταγωνιστή το μεγαλύτερο χώρο αποσκευών στην κατηγορία που φτάνει τα 467 λίτρα. Διατίθεται σε βενζινοκίνητες προτάσεις είτε με 1.000άρη κινητήρα απόδοσης 95 ή 116 ίππων, είτε με 1.500άρη με 150 PS. Η τιμή του στην Ελλάδα ξεκινάει από 21.650 ευρώ (95 PS).

DS 4

Κατά κοινή ομολογία το DS4 αποτελεί μία από τις πιο καλαίσθητες παρουσίες της ελληνικής αγοράς, ξεχωρίζοντας για την κομψή σιλούετα του, τις σύγχρονες τεχνολογίες, και την premium αύρα της καμπίνας. Η φαρέτρα του, ωστόσο, περιλαμβάνει και άλλα ατού, με χαρακτηριστικό τον όγκο φόρτωσης που στις βενζινοκίνητες υβριδικές (145 PS) και diesel (130 PS) εκδόσεις ανέρχεται σε 430 λίτρα, και 390 λτ. στις plug-in hybrid E-Tense (225 PS). Το κομψό οικογενειακό hatchback είναι διαθέσιμο στην Ελλάδα από τα 35.300 ευρώ (Hybrid 145 PS).

Opel Astra

Την τριάδα συμπληρώνει το Opel Astra, που στην τελευταία του γενιά έχει να επιδείξει ένα ιδιαίτερα σύγχρονο προφίλ, με προηγμένα συστήματα, μοντέρνα σχεδιαστική γλώσσα και μια ευρεία γκάμα συστημάτων κίνησης. Άσσος στο μανίκι του και ο χώρος αποσκευών που ανέρχεται σε 422 λίτρα, ικανοποιώντας αγόγγυστα ένα μεγάλο εύρος μεταφορικών αναγκών. Σήμερα, το Astra προσφέρεται στη χώρα μας στις ντίζελ και ηλεκτρικές εκδοχές του, με τιμή εκκίνησης στα 27.000 ευρώ (πετρέλαιο 1,5 λτ., 130 PS).