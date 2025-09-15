Τα 5 πρώτα σε πωλήσεις μικρά SUV στην Ελλάδα το 8μηνο – Οι τιμές τους

Τα Β-SUV εξακολουθούν να αποτελούν τη Νο1 επιλογή για τους καταναλωτές, καταγράφοντας ιδιαίτερα υψηλές εμπορικές πτήσεις.

Συνεχίζουν ακάθεκτα τα μικρά SUV το διάστημα Ιανουάριος-Αύγουστος 2025 στην ελληνική αγορά, αντιπροσωπεύοντας το 35,3% των ταξινομήσεων καινούργιων αυτοκινήτων.

Το Peugeot 2008 διατηρείται στο πρώτο σκαλί του βάθρου με 4.830 πωλήσεις, με το Toyota Yaris Cross να καταγράφει 4.733 και να κλείνει τη διαφορά στα 97 αυτοκίνητα.

Στην τρίτη θέση βρίσκεται το Citroen C3 με 3.949 οχήματα, ενώ την πρώτη πεντάδα συμπληρώνουν τα Suzuki Vitara και Dacia Sandero με 2.914 και 1.712 πωλήσεις αντίστοιχα.

Peugeot 2008 – Από 22.700 ευρώ

Το μικρότερο SUV της Peugeot διατηρείται στην κορυφή της ελληνικής αγοράς, με «όπλα» του την κομψή αισθητική, το σύγχρονο τεχνολογικό οπλοστάσιο και μια μεγάλη γκάμα συστημάτων κίνησης, που απαρτίζεται από βενζινοκίνητες, 48βολτες υβριδικές και αμιγώς ηλεκτρικές προτάσεις (e-2008). Στη βάση της γκάμας τοποθετείται η έκδοση βενζίνης με 1.200αρη PureTech βενζινοκινητήρα 100 ίππων με μηχανικό κιβώτιο 6 σχέσεων, στο πακέτο εξοπλισμού Style.

Toyota Yaris Cross – Από 24.120 ευρώ

Στη δεύτερη θέση βρίσκεται το Toyota Yaris Cross, προτάσσοντας υψηλή ποιότητα κατασκευής και ένα προηγμένο πλήρως υβριδικό σύστημα κίνησης. Αυτό απαρτίζεται από 1.500άρη κινητήρα βενζίνης, πλαισιωμένο από δύο ηλεκτρομοτέρ – με ένα εξ αυτών να λειτουργεί ως γεννήτρια για τη φόρτιση της μπαταρίας. Το εισαγωγικό Yaris Cross αφορά στην έκδοση των 116 ίππων (υπάρχει και ισχυρότερη με 130), στο εξοπλιστικό πακέτο Active.

Citroen C3 – Από 17.300 ευρώ (με προωθητική ενέργεια)

Την τρίτη θέση στην ελληνική αγορά B-SUV καταλαμβάνει το Citroen C3, ένα ακόμη μέλος της «οικογένειας» Stellantis. Το γαλλικό μοντέλο έχει ριχθεί στη μάχη των μικρών SUV, διακρινόμενο για τον άνετο και πρακτικό χαρακτήρα του, αλλά και για τις προηγμένες τεχνολογίες του. Όπως και το 2008, διατίθεται σε εκδόσεις βενζίνης, υβριδικές με τεχνολογία 48 Volt και ηλεκτρικές. Και εδώ, η γκάμα ξεκινάει με το αμιγώς βενζινοκίνητο C3 με κινητήρα PureTech 1,2 λίτρων και 100 PS στην έκδοση εξοπλισμού YOU!.

Suzuki Vitara – Από 20.580 ευρώ

Πολύ καλές εμπορικές επιδόσεις και για το έτερο μικρό ιαπωνικό SUV της λίστας. Το Suzuki Vitara προσφέρεται αποκλειστικά με 48βολτο υβριδικό σύστημα κίνησης με πρωταγωνιστή κινητήρα 1.4L BoosterJet που αποδίδει 110 PS και συνδυάζεται είτε με μηχανικό είτε με νέο αυτόματο κιβώτιο 6 σχέσεων (6AT). Παράλληλα, σε αντίθεση με τα περισσότερα μοντέλα της κατηγορίας του προσφέρεται και ως τετρακίνητο, επιτρέποντας στον οδηγό να εγκαταλείψει με σιγουριά την άσφαλτο. Εισαγωγική έκδοση είναι η προσθιοκίνητη, στο πακέτο εξοπλισμού “GL”.

Dacia Sandero – Από 16.890 ευρώ (έκδοση Sandero Stepway)

Την πεντάδα ολοκληρώνει το Dacia Sandero, ένα μοντέλο που βρίσκεται στις πρώτες θέσεις και των ευρωπαϊκών πωλήσεων. Ξεχωρίζει για τον value for money χαρακτήρα του, ενώ διατίθεται σε εκδόσεις βενζίνης με ισχύ 90 PS, αλλά και διπλού καυσίμου (υγραέριο/βενζίνη) με 100 PS. Και οι δύο μοιράζονται κινητήρα απόδοσης 999 κ.εκ., ενώ αρχική τιμή του μοντέλου αφορά την έκδοση Stepway, με το σύστημα κίνησης διπλού καυσίμου και το πακέτο εξοπλισμού Essential.