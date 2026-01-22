Τα αυτοκίνητα ντίζελ βγαίνουν από τους ελληνικούς δρόμους – Το ιστορικό της κατάρρευσης

Από την επέλαση στο ελληνικό αυτοκινητικό γίγνεσθαι, στην πλήρη απαξίωση, μέσα από τα στοιχεία που παρουσιάζουν οι 4Τροχοί.

Σε αναπτυξιακή τροχιά έχει επανέλθει τα τελευταία έτη η ελληνική αγορά αυτοκινήτου, αφήνοντας -σε μεγάλο βαθμό πίσω- της τις σκοτεινές περιόδους της οικονομικής κρίσης και της πανδημίας. Το 2025 η αγορά έκλεισε στις 144.200 ταξινομήσεις, κορυφαία επίδοση των τελευταίων 16 ετών.

Η επιστροφή σε ένα καθεστώς (μερικής, καθώς απέχουμε από τις 200.000+ ταξινομήσεις ΙΧ ετησίως) κανονικότητας, πλαισιώνεται από τη διαρκή ανάπτυξη των νεότερων τεχνολογιών κίνησης, όπως είναι τα plug-in υβριδικά, πλήρως υβριδικά και αμιγώς ηλεκτρικά συστήματα, που συρρικνώνουν το αποτύπωμα των βενζινοκίνητων και πετρελαιοκίνητων μοντέλων.

Και ενώ η βενζίνη δείχνει να μάχεται με νύχια και με δόντια προκειμένου να διατηρηθεί στις πρώτες θέσεις των προτιμήσεων των Ελλήνων καταναλωτών, το ντίζελ φαίνεται ότι έχει σηκώσει λευκή σημαία. Ενδεικτικές είναι οι πωλήσεις καινούργιων αυτοκινήτων πετρελαίου το 2025, οι οποίες αντιπροσώπευσαν μόλις το 3,4% του συνόλου, έναντι 7,2% το 2024.

Το ιστορικό της κατάρρευσης

Σήμερα το ντίζελ πνέει τα λοίσθια, αφήνοντας πίσω του τις μέρες δόξας που βίωνε μερικά χρόνια πριν. Η επέλαση των πετρελαιοκίνητων αυτοκινήτων ξεκίνησε στα χρόνια της κρίσης και συγκεκριμένα το 2012, λίγο μετά τον νόμο 4030/2011 ο οποίος σήμανε την άρση απαγόρευσης κίνησης ντίζελ ΙΧ σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Όπως δείχνουν τα στοιχεία που παρουσιάζουν οι 4Τροχοί, το 2012 ταξινομήθηκαν συνολικά 58.482 καινούργια αυτοκίνητα, με τα ντίζελ να φτάνουν τα 23.303, καταλαμβάνοντας μερίδιο 39,8%.

Το 2013 οι ταξινομήσεις του εκτοξεύτηκαν κατά περίπου 10.000 στις 33.953, με μερίδιο αγοράς 57,8%, ενώ ένα έτος αργότερα καταγράφηκε το υψηλότερο μερίδιο του ντίζελ στα χρονικά, φτάνοντας το 63,7%. Δηλαδή, πάνω από τα 6 στα 10 καινούργια αυτοκίνητα που έπαιρναν για πρώτη φορά ελληνικές πινακίδες έφεραν κινητήρα πετρελαίου.

Ειλικρινά, ποιος θα μπορούσε να πει τότε όχι σε καινούργιο αυτοκίνητο με ασυναγώνιστα χαμηλό κόστος μετακίνησης, αξιόπιστο κινητήρα και υψηλή ροπή στις χαμηλές στροφές;

Ελάχιστοι. Τουλάχιστον μέχρι να εμφανιστεί στα πρωτοσέλιδα του διεθνούς Τύπου το 2015 ο όρος “Dieselgate”, που αφορούσε την εγκατάσταση λογισμικού σε ντίζελ οχήματα για την παραποίηση των εκπομπών ρύπων.

Τα απόνερα του σκανδάλου δεν άργησαν να φτάσουν στα ελληνικό αυτοκινητικό γίγνεσθαι, όπου το 2016 σημειώθηκε πτώση του μεριδίου του ντίζελ στο 54,5%, για να κατρακυλήσει το 2017 στο 44,3%, το 2018 στο 35,7%, το 2019 στο 26,6% και το 2021 στο 17,4%. Ακολούθησε μια διετία σταθεροποίησης στα επίπεδα του 15%, για να φτάσουμε στο 2024 όταν το μερίδιο μειώθηκε στο 7,2% με 9.834 ταξινομήσεις σε σύνολο 137.075 ΙΧ και στο 2025, με 4.950 ταξινομήσεις σε σύνολο 144.199 και μερίδιο 3,4%, κοντά στα όρια του στατιστικού λάθους.

Ποιο είναι το μέλλον του ντίζελ

Όσοι διαθέτουν σήμερα ένα πετρελαιοκίνητο αυτοκίνητο ή έχουν απολαύσει κατά το παρελθόν τα οφέλη του καυσίμου, δύσκολα στρέφονται σε άλλη τεχνολογία, ενώ και όσοι δίνουν προτεραιότητα στο χαμηλό κόστος χρήσης εξακολουθούν να ρωτούν για ντίζελ.

Ωστόσο, η αγορά έχει ήδη πάρει τον δρόμο της. Η ζήτηση μπορεί να επιμένει, όμως η προσφορά ντιζελοκίνητων μοντέλων συνεχώς συρρικνώνεται, αφήνοντας τους καταναλωτές με ελάχιστες διαθέσιμες επιλογές στους προϊοντικούς καταλόγους – όπου πλέον δεσπόζουν, βενζινοκίνητες αμιγώς ηλεκτρικές, υβριδικές και plug-in hybrid προτάσεις.

Γιατί, άλλωστε, να επενδύσουν οι κατασκευαστές στο πετρέλαιο κίνησης, όταν η ΕΕ το έχει ουσιαστικά αποκηρύξει, επιβάλλοντας ολοένα και αυστηρότερα πρότυπα ρύπων που καθιστούν μονόδρομο τη στροφή προς την ηλεκτρική ενέργεια.

Την πάλαι ποτέ κυριαρχία του ντίζελ στον κόσμο των τεσσάρων τροχών θα μας υπενθυμίζουν, σίγουρα για αρκετά χρόνια ακόμη, τα φορτηγά. Από τη φύση τους ασύμβατα (μεταξύ άλλων λόγω της δραματικής αύξησης του βάρους που συνεπάγεται η ενσωμάτωση μεγάλων μπαταριών) με την ηλεκτροκίνητη αναμένεται να αποτελέσουν το τελευταίο προπύργιο ενός καυσίμου που εξαφανίζεται από τους δρόμους.