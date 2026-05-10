Τα αυτοκίνητα που λείπουν από τους ελληνικούς δρόμους: Peugeot 106 Rallye

To Peugeot 106 Rallye ήταν πιο «πολεμικό» από το αδελφό Citroen Saxo VTS και έμεινε αξέχαστο σε όσους είχαν την τύχη να βρεθούν πίσω από το τιμόνι του, ειδικά στην 16βάλβιδη έκδοσή του.

«Το συνολικό πακέτο επιδόσεων, κόστους και οδηγικής απόλαυσης είναι πλέον ακαταμάχητο». Με αυτά τα λόγια, οι 4Τροχοί έδιναν το σύνθημα για την έλευση του Peugeot 106 Rallye 1.6 16V στα τέλη των 90s. Σήμερα, τρεις δεκαετίες μετά, η ιστορία τους δικαιώνει.

Η άφιξη του 1.600άρη κινητήρα (δανεισμένου από το GTi) ήρθε να θεραπεύσει τις λίγες, αλλά υπαρκτές «πληγές» του προκατόχου του. Εκεί που το 8βάλβιδο σύνολο υστερούσε σε απόλυτα νούμερα απέναντι στον ανταγωνισμό και ήταν κουραστικό στον αυτοκινητόδρομο λόγω της κοντής κλιμάκωσης του κιβωτίου και του θορύβου, το 16βάλβιδο έδινε τη λύση.

Η καρδιά του «Λέοντα»: Ο TU5J4

Στην καρδιά της 16βάλβιδης έκδοσης βρισκόταν ο τετρακύλινδρος κινητήρας TU5J4 των 1,6 λίτρων με δύο επικεφαλής εκκεντροφόρους, σχέση συμπίεσης 10,8:1 και σύστημα ψεκασμού πολλαπλών σημείων της Bosch που βελτιωνόταν εύκολα.

Στην εργοστασιακή του μορφή, απέδιδε 120 ίππους στις 6.600 σ.α.λ. και 145 Nm ροπής στις 5.200 σ.α.λ. και κινούσε σβέλτα το περίπου 950 κιλών αμάξωμα του 106 Rallye. To 0-100 χλμ./ώρα γίνεται σε 8,7 δευτερόλεπτα, ενώ η μέγιστη τελική ταχύτητα έφτανε τα 205 χλμ./ώρα.

Ωστόσο, η πραγματική μαγεία του 106 Rallye κρυβόταν στο στήσιμό του. Με ανάρτηση που ισορροπούσε ανάμεσα στο «σκληρό» και το «αποτελεσματικό», το 106 ήταν ένα αμιγώς οδηγοκεντρικό εργαλείο. Το μπροστινό σύστημα ήταν χειρουργικής ακρίβειας, μεταφέροντας κάθε πληροφορία από την άσφαλτο στα χέρια του οδηγού μέσω του επικοινωνιακού τιμονιού.

Αυτό που το έκανε να ξεχωρίζει, και ενίοτε επικίνδυνο, ήταν η τάση της ουράς να ανοίγει την τροχιά της στο άφημα του γκαζιού πάνω στη στροφή. Ήταν ένα αυτοκίνητο που σε αντάμειβε αν ήξερες τι έκανες, αλλά δεν συγχωρούσε την υπεροψία, διδάσκοντας σε μια ολόκληρη γενιά την τέχνη της γρήγορης οδήγησης.

Το πιο εντυπωσιακό στοιχείο του γαλλικού μικρού είναι η ικανότητά του να προσφέρει συγκινήσεις, χωρίς να χρειάζεται ο οδηγός να χρειαστεί να πατήσει βαθιά το γκάζι και να πετύχει υψηλές ταχύτητες, αποδεικνύοντας ότι η οδηγική απόλαυση δεν απαιτεί 500 ή 1.000 ίππους και 200+ χλμ./ώρα αλλά σωστό DNA.

Ένα ελληνικό φαινόμενο

Στην Ελλάδα, το 106 Rallye ήταν κοινωνικό φαινόμενο. Η αποδοχή του από το κοινό υπήρξε καθολική, καθώς αποτέλεσε το «εισιτήριο» της τότε νεολαίας στον κόσμο των επιδόσεων. Ήταν το αυτοκίνητο που μπορούσε να σταθεί με αξιώσεις δίπλα σε πολύ ακριβότερες κατασκευές, κερδίζοντας τον σεβασμό στα φανάρια και στις πλατείες.

Η προσιτή τιμή του, σε συνδυασμό με τις ατελείωτες δυνατότητες βελτίωσης, έχτισαν έναν μύθο που διατηρείται ζωντανός μέχρι σήμερα στις αγγελίες μεταχειρισμένων, όπου τα «καθαρά» Rallye σπανίζουν και κοστίζουν πλέον μια περιουσία.

Τo Peugeot 106 Rallye σήμερα;

Κακά τα ψέματα, οι πιθανότητες να γεμίσουν οι ελληνικοί δρόμοι με Peugeot 106 Rallye (και Citroen Saxo VTS), όπως συνέβαινε στα τέλη της προηγούμενης χιλιετηρίδας και στην αρχή της καινούργιας είναι ελάχιστες.

Στην αγορά επικρατούν τα SUV και την ίδια στιγμή, τα μικρά και γρήγορα hatchback εξαφανίζονται, δίνοντας τη θέση τους σε αμιγώς ηλεκτρικές κατασκευές που βάζουν σε προτεραιότητα το χαμηλό κόστος μετακίνησης, την αυτονονομία και την τεχνολογία. Δεν υπάρχει πλέον κάποια θέση στον ήλιο για την οδηγική απόλαυση.

Πνευματικός διάδοχος του Peugeot 106 Rallye πάντως υπάρχει. Πολλοί θα συμφωνήσουν πως το Toyota GR Yaris με τον -χωρίς κάποια ηλεκτρική βοήθεια- 3κύλινδρο 1.600άρη κινητήρα βενζίνης, το άκαμπτο πλαίσιο και την εστιασμένη στη σπορ οδηγική συμπεριφορά ανάρτηση, βρίσκεται πολύ κοντά σε αυτό που προσέφερε το Peugeot 106 Rallye. Όλα καλά, μέχρι να έρθει η κουβέντα στην τιμή, αφού με κόστος απόκτησης κοντά στα 70.000 ευρώ, το GR Yaris δεν απευθύνεται σε όλα τα πορτοφόλια, μια σημαντική διαφορά σε σχέση με το γαλλικό μικρό.

Εν κατακλείδι, η «εποχή των αυτοκινήτων» έχει περάσει και μάλλον ανεπιστρεπτί, με τις όποιες εξαιρέσεις. Σήμερα, διανύουμε την «εποχή της αποδοτικής κινητικότητας» και αυτές οι δύο περίοδοι, αν και αφορούν αμφότερες τους τέσσερις τροχούς, είναι πολύ διαφορετικές.

Φωτογραφίες: carandclassic.com

