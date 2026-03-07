Τα αυτοκίνητα που λείπουν από τους ελληνικούς δρόμους: VW Scirocco

Το Volkswagen Scirocco σημάδεψε μια ολόκληρη γενιά οδηγών και στην Ελλάδα απέκτησε φανατικό κοινό. Θα μπορούσε άραγε να επιστρέψει, έστω ως ηλεκτρικό;

Το Volkswagen Scirocco ήταν ένα από τα πιο αγαπημένα σπορ κουπέ αυτοκίνητα που κυκλοφόρησαν στους ευρωπαϊκούς δρόμους από τo 1974 μέχρι και τα τέλη της προηγούμενης δεκαετίας.

Ακόμη και σήμερα, τα καλοδιατηρημένα Scirocco τρίτης γενιάς που κυκλοφορούν στους ελληνικούς δρόμους τραβούν το βλέμμα των φίλων του αυτοκινήτου και υπενθυμίζουν πως υπήρχε μια εποχή, που τα τρίθυρα σπορ coupe αυτοκίνητα αποτελούσαν πόλο έλξης για το καταναλωτικό κοινό, ειδικά για όσους ήθελαν ένα αυτοκίνητο με δυναμικό στυλ και χαρακτήρα.

Πρώτη γενιά: Έργο του Giugiaro

Η ιστορία του Scirocco ξεκινάει το 1973 όταν η Volkswagen αποφάσισε να λανσάρει το πρώτης γενιάς μοντέλο σαν αντικαταστάτη του Karmann Ghia.

Τη σχεδίασή του ανέλαβε ο ταλαντούχος Giorgio Giugiaro που είχε ήδη ασχοληθεί με το Golf Mk1, με το τελικό προιόν να είναι ένα 2+2 coupe αυτοκίνητο που ξεχώρισε χάρη στη πλευρική γραμμή των παραθύρων που αποκτούσε ανοδική πορεία όσο κατεθυνόταν προς τα πίσω. Ενώ μετά τις τρίτες κολόνες, το τελείωμα της τρίτης πόρτας είχε έντονη κλίση προς τα κάτω, ενισχύοντας το δυναμισμό του και κάνοντάς το να ξεχωρίζει απέναντι στο Golf Mk1 που λανσαρίστηκε λίγους μήνες αργότερα.

Η γκάμα κινητήρων περιελάμβανε κινητήρια σύνολα από 50 ίππους, ενώ το 1976 λανσαρίστηκε και μια GTI έκδοση με 110 ίππους. Συνολικά, περισσότερα από 500.000 αυτοκίνητα πουλήθηκαν σε όλον τον πλανήτη.

Δεύτερη γενιά: Πιο σπορ και ανάπαυλα στην παραγωγή

Το 1981 ακολούθησε η δεύτερη γενιά του μοντέλου, η οποία εμφανισιακά ήταν ακόμη πιο σπορτίφ και έμοιαζε περισσότερο με το Audi Coupe και λιγότερο με το Golf, με το οποίο μοιραζόταν για ακόμη μια φορά τα περισσότερα μηχανικά μέρη. Κάτω από το καπό υπήρχαν επιλογές από 60 έως 140 ίππους. Μετά από 291.497 αυτοκίνητα, το 1992 ήρθε το τέλος της παραγωγής του.

Τρίτη γενιά: Επιτυχία με την ίδια συνταγή

Μετά από 34 χρόνια, η Volswagen πήρε την απόφαση να αναβιώσει το όνομα Scirocco, ακολουθώντας την ίδια πετυχημένη συνταγή: δύο πλαϊνές πόρτες, κινητήρας και κίνηση μπροστά και χαμηλή θέση οδήγησης. Η εμφανισή του ήταν και πάλι σπορ, υιοθετώντας αιχμηρά φωτιστικά σώματα, προφυλακτήρα πάνω στον οποίο ενσωματωνόταν ένας πλατύς αεραγωγός, ενώ τα χωρίς πλαίσιο παράθυρα έκαναν το Scirocco πιο κομψό.

Η καμπίνα ήταν οδηγοκεντρική, με το τιμόνι με επίπεδη βάση και τα σπορ καθίσματα να αποτελούν στοιχεία που σπάνια έβρισκε ο καταναλωτής σε άλλες προτάσεις της αγοράς. Στο μηχανοστάσιο βρέθηκαν κινητήρες βενζίνης και ντίζελ, ενώ κορωνίδα της γκάμας υπήρξε η έκδοση R με ισχύ 280 ίππους.

Επιστροφή στο σήμερα

Παρά τη διαχρονικά επιτυχημένη εμπορική του πορεία και τις καλές κριτικές, η πορεία του Scirocco άρχισε να φθίνει. Το κοινό άρχισε να προτιμά περισσότερο τα SUV αυτοκίνητα, κάνοντας τη VW να επικεντρωθεί στην παραγωγή crossover μοντέλων και να βάλει σε δεύτερο πλάνο το λανσάρισμα ενός νέου Scirocco.

Ωστόσο, στην ελληνική αγορά το τρίτης γενιάς Scirocco απέκτησε φανατικό κοινό. Ήταν από τα μοντέλα που αγαπήθηκαν ιδιαίτερα από νέους σε ηλικία οδηγούς αλλά και από όσους ήθελαν ένα «προσιτό» αυτοκίνητο με σπορ χαρακτηριστικά.

Ακόμη και σήμερα, το Scirocco τρίτης γενιάς τραβά τα βλέμματα, έχει «γεράσει» ωραία. Η αθλητική του σιλουέτα με τα φαρδιά μετατρόχια, τα frameless παράθυρα και το χαμηλό του ύψος το κάνουν να ξεχωρίζει σε ένα τοπίο γεμάτο SUV.

Μια πιθανή επιστροφή του μοντέλου, ακόμη και με αμιγώς ηλεκτρικό σύνολο, θα μπορούσε να αποτελέσει μια κίνηση-κλειδί για τη Volkswagen.

Σε μια περίοδο όπου η ηλεκτροκίνηση κυριαρχεί αλλά η συναισθηματική σύνδεση με τα αυτοκίνητα ατονεί, ένα ηλεκτρικό Scirocco με χαμηλό κέντρο βάρους, σπορ στήσιμο, δύο πόρτες και ωραίο ντιζάιν θα μπορούσε να επαναφέρει τον «παλμό» στη γκάμα της εταιρείας, προσελκύοντας νεότερο κοινό και επαναφέροντας παλιούς φίλους της μάρκας στις εκθέσεις.