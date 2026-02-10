Τα Citroen e-C3 Van και Berlingo Van στη HORECA 2026

Η Citroen συμμετέχει δυναμικά στην έκθεση φιλοξενίας και μαζικής εστίασης, παρουσιάζοντας δύο ολοκληρωμένες επαγγελματικές λύσεις

Η Citroen θα συμμετάσχει στη HORECA 2026, στο Hall 2, περίπτερο D07, τη μεγαλύτερη έκθεση φιλοξενίας και μαζικής εστίασης στην Ελλάδα, η οποία θα πραγματοποιηθεί από τις 13 έως τις 16 Φεβρουαρίου 2026 στο Metropolitan EXPO.

Η γαλλικά μάρκα θα παρουσιάσει δύο ιδιαίτερα σημαντικά μοντέλα για τους επαγγελματίες του κλάδου: το e-C3 Van και το Berlingo Van L1, δύο οχήματα που έχουν ως στόχο να καταστήσουν ευκολότερη τη σύγχρονη επαγγελματική καθημερινότητα.

Το e-C3 Van, η αμιγώς ηλεκτρική πρόταση της Citroen στην κατηγορία των compact επαγγελματικών, συνδυάζει μηδενικούς ρύπους, ευελιξία και προηγμένη τεχνολογία, αποτελώντας σημαντική λύση για αστικές μετακινήσεις και διανομές, με χαμηλό κόστος χρήσης και αυξημένη άνεση. Εφοδιάζεται με έναν ηλεκτροκινητήρα 113 ίππων προσφέροντας αυτονομία έως 323 χλμ. σε συνδυασμένο κύκλο (WLTP). Εξοπλισμένο με πολλά σύγχρονα συστήματα ασφαλείας και άνεσης, προσφέρει τεχνολογίες αιχμής που συναντάμε στα επιβατικά οχήματα. Διατίθεται στην τιμή των 23.790 ευρώ συν ΦΠΑ, με την ισχύουσα εμπορική πολιτική.

Με εξαιρετικά συμπαγείς διαστάσεις (μήκος 4,15 μ.) το C3 Van προσφέρει έναν απολύτως πρακτικό χώρο φόρτωσης με ωφέλιμο όγκο έως 1,06 m3, που σημαίνει ευελιξία και λειτουργικότητα στην καθημερινή επαγγελματική χρήση. Το εν λόγω μοντέλο είναι διαθέσιμο σε μια ακόμα έκδοση βενζίνης PureTech 1.2 lt 100 PS στην τιμή των 17.040 ευρώ συν ΦΠΑ, με την ισχύουσα εμπορική πολιτική.

To δεύτερο μοντέλο που θα εκθέσει η Citroen στη HORECA 2026 είναι το Berlingo Van. Πλήρως ανανεωμένο εντός και εκτός εστιάζει στην εργονομία, την ποιότητα και την ψηφιακή εμπειρία με όλα τα σύγχρονα συστήματα infotainment και τις προηγμένες τεχνολογίες υποβοήθησης οδήγησης, εξασφαλίζοντας άνεση, ακόμη και στις πιο απαιτητικές επαγγελματικές συνθήκες.

Στην έκθεση θα παρουσιαστεί η έκδοση 1.5 BlueHDI 100 PS L1H1 με τιμή εκκίνησης 22.096 ευρώ συν ΦΠΑ με την ισχύουσα εμπορική πολιτική. Την γκάμα του δημοφιλούς μοντέλου ολοκληρώνουν οι εκδόσεις πετρελαίου με 130 PS και αυτόματο κιβώτιο καθώς και οι αμιγώς ηλεκτρικές εκδόσεις μηδενικών ρύπων με αυτονομία έως 330 χλμ. σε συνδυασμένο κύκλο (WLTP).

Με ωφέλιμο όγκο έως 4,4 m³, φορτίο έως 1 τόνο, πολλαπλές διαμορφώσεις αμαξώματος και προηγμένες λύσεις φόρτωσης, το νέο Berlingo Van επιβεβαιώνει τον πολυχρηστικό και αποδοτικό του χαρακτήρα, αποτελώντας μια ολοκληρωμένη πρόταση για τον σύγχρονο επαγγελματία.